Arda Turan'ın Yeni Sevgilisi Miranda Shelia Kimdir?

Arda Turan'ın yeni sevgilisi Miranda Shelia mı? Arda Turan, Miranda Shelia ile aşk yaşıyor. Barcelona'da forma giyen Arda Turan, kulübünün destek verdiği sosyal yardım projesinde Rus model Miranda Shelia ile tanışarak aşk yaşamaya başladı. Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın bir süredir yabancı bir modelle birlikte olduğu konuşuluyordu. Bu güzel kim olduğu ise sonunda belli oldu. Yıldız futbolcunun Rus model Miranda Shelia ile birlikte olduğu öğrenildi. Çifti ele veren ise sosyal medyada paylaştıkları görüntü oldu. Turan ile Shelia'nın Barcelona kulübünün destek verdiği bir sosyal yardım projesinde tanışıp yakınlaştıkları ortaya çıktı. Olay yaratan video da bu buluşma sırasında çekildi.

ARDA TURAN ASLIHAN DOĞAN'DAN AYRILDI MI?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan ayrıldı. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 1.5 yıldır büyük aşk yaşıyordu. Fakat son zamanlarda ikilinin aşkında sorunlar olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile Ebru Şallı'nın özel yazışmalarının basın yer almasının ardından Arda-Aslıhan aşkının bittiği yönünde iddiaları ortaya atıldı. Bu iddiaları doğrulayan isim ise Arda Turan'ın yakın arkadaşı Oğulcan Engin'in babası Sinan Engin oldu. Arda Turan ile özel hayatında sık sık görüşen "Beyaz Futbol" yorumcusu Sinan Engin, önceki gün konuk olduğu "Renkli Sayfalar" programında Arda Turan-Ebru Şallı yazışmalarını yorumlarken "Arda Turan şu an yalnız. Kız arkadaşından ayrıldı." dedi.

ARDA TURAN KİMDİR?

Arda Turan 30 Ocak 1987 Bayrampaşa doğumludur. La Liga ekiplerinden FC Barcelona ve Türkiye Millî Takımı forması giymektedir. Genellikle sol kanatta oynayan Turan, sağ kanat ile forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. Sinem Kobal ile bir ayrılıp bir barışan Arda Turan'ın aşk hayatı çok konuşulmuştur.