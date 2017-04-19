Arda Turan ile İlgili Flaş İddia

Katalan basını, Arsenal'in Barcelona'ya yaptığı 30 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiğini öne sürdü.



Sport gazetesinde yer alan bu haber Ada basınında da yer aldı.



Arda bu sezon 31 maçta 13 gol atıp 6 kez de asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır formasından uzak kalmıştı.