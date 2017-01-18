Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) "Arapça Öğretim, Program ve Materyal Geliştirme" çalıştayı düzenlendi.



GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığının AB projesi çerçevesinde hayata geçirdiği, Gaziantep Üniversitesi ve Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) tarafından yürütülen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" kapsamında Suriyeli çocukların seçmeli olarak okuyacağı derslerin müfredatının belirlenmesi amacıyla düzenlendi.



Çalıştaya, GAÜN ve çeşitli üniversitelerden Türk ve Suriyeli 50 akademisyen ve çok sayıda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi katıldı.



Suriyeli çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda geçici eğitim merkezlerinde Türk yaşıtlarıyla aynı şartlarda eğitime tabi tutulacak.



Mevcut durumda uluslararası sistemde geçerliliği bulunmayan diplomalarla eğitimlerini tamamlamaya çalışan Suriyeli öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı diplomasıyla okullarını bitirme imkanına kavuşacak.



Suriyeli çocukların kendi dil, kültür ve geleneklerini öğrenebilmeleri için ders içerikleri hazırlanmak üzere müfredat çalıştayı yapıldı.



Bu proje kapsamında, 2 ve 12. sınıf arasında Arap Dili, 9 ve 12. sınıflar arasında Arap Edebiyatı, 6 ve 7. sınıf öğrencileri içinse Arap Halk Kültürü derslerinde okutulmak üzere müfredat hazırlanacak.



Bu karar doğrultusunda hazırlanacak kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığının gerekli onaylarının ardından basılarak Türk eğitim sistemi dahilinde eğitim ve öğretimlerine devam eden Suriyeli çocuklara ücretsiz dağıtılacak. Böylelikle Suriyeli çocuklar, kendi dillerini ve kültürlerini unutmayacak.



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak iç savaş sonrası Gaziantep'e yerleşen yüksek öğrenim çağındaki gençlere kucak açtıklarını vurguladı.



GAÜN Türkçe Eğitim Öğretim Merkezi (TÖMER) aracılığıyla Gaziantep'in yanı sıra bölge illerindeki binlerce Suriyeli'ye Türkçe eğitim verdiklerini anlatan Rektör Gür, YÖK'ün Suriyeli öğrencilerin eğitiminde koordinatör üniversite olarak belirlediği GAÜN'ün Türkiye'de en fazla Suriyeli gencin yüksek öğrenimini üstlenen üniversite olarak ayrıcalığı bulunduğunu ifade etti.



"Şu anda bin 662 Suriyeli gencimiz, üniversitemizin çeşitli bölümlerinde eğitim alıyor." diyen Gür, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda, kadim bir geçmişi bulunan ve Türkiye'nin en kaliteli mühendislerini yetiştiren fakültelerden birisi olan Mühendislik Fakültemizde 501 Suriyeli gencimiz mühendislik için eğitiliyor. Suriye'nin ekonomisini yönetecek 130 gencimizse İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ekonomi eğitimlerini sürdürüyor. Üniversitemizde 60 doktor, 17 diş hekimi adayı öğretim görüyor. İlahiyat Fakültesinden Mimarlık Fakültesine, Güzel Sanatlar Fakültesinden Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine kadar hemen tüm fakülte ve yüksek okullarımızda Suriyeli öğrencilerimiz, Türk arkadaşlarıyla eşit şartlarda en iyi eğitimi alıyor."



GAÜN'ün bir ilke daha imza atarak Arapça Mimarlık, Biyoloji, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İlahiyat, İnşaat Mühendisliği ve Sınıf Öğretmenliği gibi programları açıp 218 gence kendi dillerinde eğitim imkanı sunduğunu belirten Gür, "Bu öğrencilerimizin tamamına yakını Suriyeli. Gerek Arapça programlar, gerek diğer fakültelerde eğitim verdiğimiz Suriyeli öğrenci sayımız yaklaşık bin 800. Bu eğitim yılında Makine Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Matematik, İktisat ve Uluslararası Ticaret Lojistik Arapça programlarına öğrenci alacağız. Şu bir gerçek ki Suriye'de savaş mutlaka bitecek ve ülke yeniden kurulacak." ifadelerini kullandı.



Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Haydar Şahin, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de katılarak birer konuşma yaptı.