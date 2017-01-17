Arap Yatımcıların Ordu İlgisi

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, TIG Grup Uluslararası Yatırım Organizasyon CEO'su ve Maknoon Group Genel Müdürü Jamile Öztürk ve belediye başkanlarının katılımıyla bir toplantı yaptı.



Valilik makamında yapılan toplantıda, Ordu'da her türlü turizm yatırımı yapılabileceğini söyleyen Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu'nun büyüleyici güzelliğini herkesin görmesini istediklerini belirtti. Balkanloğlu, "Ordu, bakir doğası, şelaleleri, ırmakları, yaylaları ile adeta cennetten bir köşe. İstiyoruz ki, bu güzellikler görülsün, bu güzel şehir tanınsın. Bu amaçla da tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ordu, aynı zamanda Türkiye'nin en güvenli ilidir" dedi.



TIG Grup Uluslararası Yatırım Organizasyon CEO'su ve Maknoon Group Genel Müdürü Jamile Öztürk, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde ciddi yatırımları bulunduklarını ifade ederek, "Arap yatırımcılar olarak Karadeniz'de yatırım yapmayı düşünüyoruz" dedi.



Jamile Öztürk, şöyle konuştu: "Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde ciddi yatırımlarımız var. Arap yatırımcıyız. Sayın Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun Ordu ile ilgili yapmış olduğu tanıtım faaliyetleri Arap dünyasında yakından takip ediliyor. Araplar, Karadeniz'i çok seviyor. Karadeniz; doğası, denizi, yeşilin etkileyici güzelliği, insanların sıcakkanlılığı ile Arapları mest ediyor. Bizler de bu büyüleyici, güzel şehirde yatırımlar gerçekleştirmek istiyoruz. Bu amaçla da belediye başkanlarının katılımıyla Sayın Vali başkanlığında bir toplantı yaptık. Ayrıca, 13-19 Mayıs tarihleri arasında Ordu Expo 2017 Fuarı'nı Ordu'da yapmayı düşünüyoruz. Gerçekleşirse, Arap, Körfez ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetlerinin yer almasını, toplamda 30 ülkenin katılımını planladık. Bu ülkelerden cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, Ürdun ve Arabistan Kraliyet Ailesi, Suudi iş adamları, Katar, Kuveyt, Bahreyn Emirleri, STK'lar, akademisyenler, yatırımcılar ve turizm acenteleri yer alacak." - ORDU