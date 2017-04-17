Arap Basını, Halk Oylamasını Aa'dan Takip Etti

Arap basını, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde Anadolu Ajansı'ndan (AA) alarak, okur ve izleyicilerine sundu.



Arap dünyasındaki 24 basın kuruluşu ve 70 yerel televizyon, AA'nın Arapça yayımlanan halk oylaması sonuçlarını anında okur ve izleyicileriyle paylaştı. Referandum sonuçlarını 11 dilde yayınlayan AA'nın web sayfasını, bir milyon civarında kişi ziyaret etti.



Uluslararası haber ajansları Reuters ile AFP'nin Arapça servisleri başta olmak üzere, Katar resmi haber ajansı QNA, Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, Bahreyn resmi haber ajansı BNA, Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM, Katar'ın El Cezire ve Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalı, Türkiye'deki oylama sürecini AA'nın Arapça yayınından aktardı.



Ayrıca, Katar'ın Şark gazetesi ve Londra'da yayınlanan London El Arabi el-Cedid gazetesi gibi birçok yayın organı AA'yı kaynak gösterdi.