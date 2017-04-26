Araçlarda Cam Filmi Kullanımı Artık Yasal

Araç sahipleri ile trafik polisleri arasında yasal olup olmadığı konusunda uzun yıllardır tartışmalara neden olan cam filmi, Resmi Gazete kararıyla bugünden itibaren bazı şartlar dahilinde yasal hale geldi.



Kimi süs, kimi güvenlik, kimisi de sağlık problemleri nedeniyle araçlarına cam filmi taktırıyordu. Ancak bu işlemi yaptıran araç sahiplerine, trafik kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle cezai yaptırımlar uygulanıyordu. 6 ay önce Resmi Gazete'de yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte, araçlara cam filmi taktırmak artık serbest oldu. Şimdiye dek yasak olan ve taktıranlara ceza kesilen uygulamanın son bulduğunu söyleyen Avukat Cevat Kazma, yönetmelikte ilgili maddede bazı şartların olduğunu açıkladı.



Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, artık araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan iş yerleri için bazı şartlar bulunuyor. Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi. Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti.



"PVC MALZEME YASAK"



Cam filmi üreticileri ve uygulama yapan işyerleri için de bazı şartların olduğunu belirten Cevat Kazma, "Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunluluğu bulunuyor" dedi.



BİR ÇOK KEZ DAVA KONUSU OLMUŞTU



Trafik polisleri ile sürücüler arasında büyük soruna neden olan, ceza kesilir, kesilmez tartışmaları bir çok kez mahkemeye de taşınıyordu. Balıkesir'de bir sürücü, aracın ön camında film olmadığı ve görüşünü engellemediği için tarafına kesilen trafik cezasına itiraz etmiş ve Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu.



İstanbul'da da bir kadın sürücüye, cam filmi nedeniyle trafik cezası kesilmiş, kadın sürücü trafikte tacize uğradığını gerekçe göstererek cezanın iptal edilmesini sağlamıştı.



(İHA)