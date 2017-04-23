Araç Düğün Alanına Daldı: 1 Yaralı, 1ölü

İpekyolu ilçesinde, bir aracın düğün yapılan alana dalması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, Bostaniçi Mahallesi'ndeki boş arazide yapılan düğün dolayısıyla kenarda bekleyen insanların arasına girdi.



Olayda, aracın çarpması sonucu R.H. (70) ve Y.B. (64) yaralandı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H, burada yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.