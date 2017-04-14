Apple 200 Milyar Dolarlık Fonunu Offshore Şirketlerde Tutuyor

Merkezi Oxford kentinde bulunan uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, ABD'de aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 büyük şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğunu açıkladı.



Söz konusu şirketler arasında Apple'ın ABD dışındaki yaklaşık 200 milyar dolarlık offshore fonu ile ilk sırada, Pfizer'in 193,6 milyar dolar ile ikinci, Microsoft'un ise 124 milyar dolar ile üçüncü sırada olduğu bildirildi.



Oxfam'ın Kıdemli Danışmanı Robbie Silverman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi kaçırmaktan farklı olarak şirketlerin yurt dışındaki iştirakleri üzerinden "vergiden sakınmasının" halihazırda yasa dışı olarak kabul edilmediğini belirtti.



Silverman, "Vergiden sakınmak küresel çapta şirketler için standart bir uygulama haline geldi. Bu metodları uygulayanlar her yıl ABD'de yaklaşık 135 milyar dolar vergiyi ödemiyor." ifadelerini kullandı.