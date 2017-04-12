Apaydın: "Zorunlu Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Esnafı Rahatlatır"

Zorunlu trafik sigortasında bir kez daha tavan fiyat uygulamasının şoför esnafını rahatlatacağını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu sefer kurunun yanında yaş yanmayacak. Hasarlı araçlar ile hasarsızlara ayrı ayrı tavan fiyat geldi" dedi.



Yeni sistemde illere göre de bir belirleme yapıldığını ifade eden Apaydın, "Yıllardır söylediğimiz konu ilk defa uygulama alanı buldu. Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan bir büyük şehir ile nüfusu 250 bin olan şehir arasında çok büyük farklar var. Hem satın alma gücü ve hayat pahalılığı hem de trafikteki kaza riskleri açısından bu şehirler birbiriyle kıyaslanamaz. Yeni sistem bu şehirleri ayırıyor ama fiyat farkları yüzde 1 ile yüzde 6 arasında değişiyor. Başlangıç için çok önemli olan bu uygulamada zamanla daha gerçekçi fiyatları tespiti için oran farkları artırılmalı" diye konuştu.



"Vatandaşın mağduriyeti giderilmeli"



12 Nisan'dan önce sigorta yaptıranların, sigortalarını iptal ettirerek yeni fiyattan poliçe düzenlemelerinin engellendiğini söyleyen Apaydın, "Zorunlu sigorta yaptırmayan esnafın trafiğe çıkması mümkün olmadığı için yeni uygulamadan bir gün önce veya bir hafta önce sigorta yaptırmak zorunda olanlar, yeni sisteme göre çok daha fazla prim ödeme zorunda kaldı. Bu durumda olan esnafın mağduriyetinin giderilebilmesi için son bir ay içinde sigorta yaptıranlara, sigortalarının kalan süresini iptal ettirerek yeniden poliçe düzenletebilme imkanı getirilmeli" dedi. (BC-MK-Y) - ANKARA