AP Başkanlığına Tajani'nin Seçilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yi tebrik etti.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanlığına seçilen Tajani'yi telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.



Bakan Çavuşoğlu, bugün ayrıca eski Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion ve eski İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile de görüşerek görevleri esnasında dayanışmaları ve katkıları için muhataplarına teşekkür etti.



Çavuşoğlu, eski Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu ve eski Ürdün Dışişleri Bakanı Naser Judeh ile de telefonda görüşmüştü.