Antmütder Başkanı Karataş: "Yabancılara Vatandaşlık Hakkı Fırsata Çevrilmeli"

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, inşaat ve gayrimenkul sektörünün, yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesini fırsata çevirmesi gerektiğini kaydetti.



ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, inşaat sektörünün dört gözle beklediği ev alan yabancıya vatandaşlık yönetmeliğinin 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle 2 milyon dolarlık yatırım yapan, en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan ve 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancıların Türk vatandaşı olabileceğini belirten Karataş, "Bu haktan 100 kişilik istihdam oluşturan da, geçmişte yaptığı yatırımla en az 100 kişiye istihdam oluşturduğunu belgeleyen yatırımcılar yararlanacak" dedi.



"Pazarın yüzde 30'u



Türkiye'de 100 ile 500 bin dolara satılan konutun, pazarın yüzde 30'unu oluşturduğunu kaydeden Karataş, "Bu rakamın aşağılara çekilmesi sektöre can suyu olur ve bu pazarı hareketlendirmek için oturum izninin verilmesi gerekiyor. Öte yandan yüzde 3'lük konut pazarının ivmelendirilmesi önemli bir gelişme. Ayrıca ülkemizde de yabancılar için şehir merkezlerinin biraz dışında ama hak sahiplerine her türlü hizmetin sunulduğu villa kentler de inşa edebilir, yeni konut pazarları oluşturabiliriz" diye konuştu.



Türkiye'nin, bütün dünyanın dikkatini çeken Antalya gibi bir dünya şehrini içinde bulunduran bir ülke olduğunu söyleyen Karataş "Denizi, kumu ve güneşi ile turizmin dünyaya açılan penceresidir öte yandan her ne kadar Orta Doğu'ya komşu olması münasebetiyle çeşitli risklerle çevrili olsa da bölgesinde güvenlik ve müreffeh bir gelecek umudunun lideridir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, parlamentosu, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve vatandaşları ile dünyaya 'demokrasi' dersi vermiştir. İlk günden itibaren sağduyulu bir tavır sergileyen iş dünyası da markalarının çatısına demokrasiyi koyarak yatırıma devam demişlerdir. Bunu iyi bir pazarlama ve reklamla başta Türk Cumhuriyetlere duyurmalı ve bu konuda yoğun mesai harcamalıyız. Gelişmiş ülkeler bunu yıllardır yapıyor" dedi.



"Avrupa Birliği finansal krizi aşmanın yolunu, AB'ye üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına konut alımı karşılığında oturma izni vermekte buldu" diyen Karataş, "Bu gelişme sektör için büyük bir kazanç olacak. Özellikle Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen yoğun alım taleplerinin bu düzenlemeyle birlikte hayata geçmesini hedeflemeliyiz" ifadelerine yer verdi.



"Türkiye'de tercih edilen şehirler"



Yabancıların uyruklarına göre Türkiye'de tercih ettikleri şehirlere de değinen Karataş, "Hem yatırım, hem tatil amacıyla genelde İstanbul'u tercih eden Araplar alışveriş merkezlerine yakın yerlere ilgi gösteriyor. Büyük inşaat firmalarının ürettiği marka projelere de Arap yatırımcılardan yoğun ilgi var. Ülkelerinin çöl olmasından dolayısıyla da iklim özellikleri nedeniyle Araplar için yeşilliğiyle ünlü Bursa'nın ilgi odağı olduğunu ve Türkiye'nin tüm bölgelerini radar gibi taradıklarını, serin Karadeniz yaylalarına ilgilerinin arttığını özellikle bu bölgeye başlatılan doğrudan uçuş seferleri ile görüyoruz. Son dönemde Ege ve güney kıyılarını da keşfeden Arapların Çeşme-Alaçatı'da özel konut projelerine de, yaşam şekillerinde mahremiyete verdikleri önem sebebi ile girdiklerini biliyoruz. Ayrıca Araplara kredi kartı satış usulü ile talep yaratmak için, Türk inşaat firmaları seferber olmuş, büyük konut projelerini yurt içinde ve yurt dışında fuarlarda pazarlamışlardır. Kuveyt, Dubai ve Abu Dhabi'de emlak fuarlarına katılan firmaların, konutların peşinatı için kredi kartı kabul ettikleri bilinmektedir. Nakit para taşıma sorununu çözdüğü için kredi kartı uygulaması satışları büyük oranda artırmış ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmiştir" dedi.



"Rusların tercih nedeni"



Karataş, Avrupa uyruklu ve Rus Federasyonu vatandaşlarının tercih sebeplerini ise şöyle açıkladı: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların başında İngilizler ve Ruslar geliyor. Mülk edinmek isteyen yabancılar, en fazla Antalya'yı diğer gözde şehirler olarak da Muğla ve Aydın'ın turistik ilçeleri olan Bodrum-Marmaris-Fethiye-Kuşadası-Didim bölgelerini tercih etmektedirler. Bursa, Yalova, Ankara ve Sakarya da ilgi gösterdikleri şehirler arasında yer almaktadır. İngilizler ve Kuzey Avrupalıların ülkelerinin soğuk olması, suyu sevmeleri fakat havuzun, denizin sıcak ortamda keyifli vermesi yani iklim koşulları ve aynı zamanda hayatın daha ucuz olması nedenleri ile, Ege ve Akdeniz'deki sahil kesimlerini tercih ettiklerini görüyoruz. En fakir Ruslar bile senede bir hafta tatil için bile olsa; bütün yıl para biriktirip şehrimize gelmektedirler. Almanya ve İskandinav ülke vatandaşları da daha çok uluslu olmaları sebebiyle Alanya ve Belek'e basınç uyguluyorlar. Aynı zamanda Avrupa insanının suya pek takılmamakla birlikte, bir diğer yerleşim sebebi olarak da, özellikle Alanya bölgesi için; mezarlıklarının ve okullarının olması da büyük bir etkendir." - ANTALYA