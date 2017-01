Antalyaspor Yeni Tesislerini Görkemli Törenle Açtı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, 134 bin metrekarelik, içerisinde bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası ve idman sahası bulunan yeni tesisleri hizmete açıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı İlçesi'nde yapımı tamamlanan yeni tesislerinin açılışına, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Nihat Özdemir, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor Teknik Direktöre Hamza Hamzaoğlu, eski milli futbolcu Tanju Çolak, spor kulüpleri başkanları, ilçe belediye başkanları, işadamları ve Antalyasporlu taraftarlar katıldı.



Terör olayları nedeniyle pop şarkıcısı Hande Yener'in konserinin iptal edildiği açılış öncesinde protokol, tesisleri gezdi. Mehteran takımının konseri ile başlayan tören, Antalyaspor minik jimnastik takımının gösterisi ile devam etti.



Başbakan Binali Yıldırım'ın kutlama mesajının okunduğu açılışta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tesisin Antalyaspor'a hayırlı uğurlu olmasını belirterek, şampiyonluklar yaşanmasını diledi. Antalyaspor'un efsane bir taraftarı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İçeride ve dışarıda hainler var. Onlara geçit vermeyeceğiz, onlar Türkiye'yi bölemez, Türkiye'ye diz çöktüremez. Biz bir çağ kapatıp, yeni çağ açan Fatih Sultan Mehmet'in ecdadının torunlarıyız. Gerekirse yine bir çağ kapatır, yeni bir çağ açarız. Bu hainler bunu böyle bilsin. Asker, polis selamı veren futbolcularımıza tüm tribünlerde gece gündüz sokaklarda ve caddelerde Türkiye'ye büyük destek veren koşturan milletimize teşekkürler. Teröre en iyi cevap spordur, yatırımdır. Bugün Cumhurbaşkanımız değişik şehirlerde açılışlar yapıyor. Biz bugün açılış yapıyoruz. Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, Antalya'nın vitrin bir şehir olduğunun altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en önemli tesislerinden birini Antalyaspor'a kazandırıldığını vurguladı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de dünyanın en güzel kulüp spor tesislerinden birini kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Türel, "Bu açılışı yüreğimizi yaralı şehitlerimizin acısı sıcakken yapıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde ülkemiz büyük değişim yaşıyor. Eskiden de terör vardı, ama nasıl olduğunu anlayamıyorduk. Bağımsız Türkiye'yi hazmedemiyorlar, 4 koldan saldırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar şehit vereceğiz, şehit olacağız, ama asla teslim olmayacağız. Bu bayrağı yere indirmeyeceğiz. Bize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. Vatan mücadelesi tek cephede değil, her cephededir. Yatırım yapacağız her mahallemize. Bayrağımızı yükselteceğiz. Terör saldırılarının bizi durdurmayacağını bu gibi törenler de gösterecektir. Bizi bir iki sene yavaşlatırlar ama durduramazlar" diye konuştu.



TESİSLERİN ADI ATİLLA VEHBİ KONUK OLACAK



Birçok büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Türel, "Maddi bakımdan önemlidir ama benim için bu tesisin manevi değeri bambaşkadır. Hayal projelerimden biridir. Antalyaspor'un her alanında görev aldık. Deplasmanda da dayak yedik. Bu tesisin bir benzerini Alanyasporumuza kazandıracağız. Antalyaspor Koleji, Antalyaspor Akademisi ve Antalyaspor Üniversitesi'nin kurulmasına zemin hazırlayacağız. Bu tesise ismin verilmesi noktasında benim ismimin verilmesi teklif edildi. Görevdeyken benim isim verilmesi noktasında hassasiyetim var. Antalyaspor Tesisleri'nin ismi Antalyaspor'un kurucularından Atilla Vehbi Konuk'un ismi verilecek" dedi.



ETO'O SATILMAYACAK



Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ise göreve geldikleri günden bu yana büyük hedeflerden bahsettiklerini belirterek, başarının altında yatan en önemli etkeninin tesisler olduğunu kaydetti. En şanslı kulüp başkanlarından biri olduğunu dile getiren Öztürk, "Büyük hedeflerimiz var. Büyük işleri, büyün oyuncularla yapabilmek önemlidir. Transfer döneminde de Eto'o ile ilgili söylemler çıktı. Düşündük taşındık kaptanımızı satmama kararı aldık. Her türlü emeği vereceğiz. Bizim yönetimimizde Antalyaspor'u başkan göreceğiz. Bunu başaracağız. Bize bu tesisi kazandıranlara teşekkür ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Türel'e, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yıldız futbolcu Samuel Eto'o tarafından çiçek takdim edildi.



Başkan Türel, Eto'o'ya daha önce fahri hemşerilik unvanı verildiğini hatırlatarak, "Eto'o Antalyasporludur, Antalya'da kalacaktır" dedi.



Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'ya Türkçe, "Antalya'yı seviyor musun? sorusuna, yıldız futbolcu, "Evet", Antalya'da kalacak mısın? sorusuna "Evet", Biz kimiz? sorusuna,"Antalyasporuz" diye yanıt verdi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Türel, platformda taraftarlarla birlikte meşale tutarken, kırmızı beyazlı futbolseverler tribünde şov yaptı. Antalyaspor tarihinin dev sinevizyonda gösterildiği açılış, havai fişek gösterisi ile devam etti.



Eski futbolcuların forma giydiği veteranların maçının ardından tören, Antalyaspor antrenman maçı ile son buldu.



TESİS 134 BİN METREKARE



Döşemealtı İlçesi'nde geçen yıl Mayıs ayında ilk kazması vurulan 18 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 134 bin metrekare alanı kapsayan kamp ve spor tesislerinin inşası daha önce tamamlanmıştı. Modern mimarisiyle dikkat çeken tesiste bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası, antrenman sahası, kamp alanlı konaklama tesisleri, konforlu sporcu odaları, çok amaçlı kapalı spor salonu, tenis kortu, halı saha, Antalyaspor Futbol Okulu, fizyoterapi ve fizik tedavi merkezleri, futbol ve diğer branşlara uygun tam donanımlı fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, fizik tedavi havuzu, Antalyaspor Müzesi, 400 kişilik konferans salonu, restoranlar ve eğlence merkezleri yer alıyor. - Antalya