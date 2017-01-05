Antalyaspor Güç Depoladı

Antalyaspor, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki sabah antrenmanında yağmurlu havada kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması yaptı.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belek kampında ikinci yarıya hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Kampta günde 2 antrenman yapan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki sabah idmanını yağmurlu havada gerçekleştirdi. Isınma ve koşuya başlayan idmanda Çalımbay, futbolcularına kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptırdı. Antrenman sınırlı alanda kaleli taktik maçıyla sona erdi. Antrenmanda Çalımbay, futbolcularına uyarılarda bulundu.



ETO'O TRANSFERİ



Antalyaspor'da kamp çalışmalarının yanı sıra yönetimin de transfer görüşmelerinde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş ile aynı otelde ikinci yarıya hazırlanan Antalyaspor'da, Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Eto'o'nun başka takıma gitmesi ya da takımda kalması konusunun bir an önce netleşmesini istediği öğrenildi. Eto'o'nun takımdaki geleceği ve transfer görüşmeleri hakkında Çalımbay, "Ya burada olacak ya orada. Bu işi bir an önce tamamlamalıyız. Bugün yarın bu iş netleşmeli. Bunun kararı verilmeli" diye konuştu.