Antalyaspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından esneme egzersizleri, top kapma ve pas organizasyonları yaptı.



Yeni transferler Drole ve Harun Alpsoy'un da katıldığı antrenman çift kale maçla tamamlandı.



Antrenman sonunda, teknik direktör Çalımbay ile futbolcular Chico ve Anıl Koç'un doğum günü dolayısıyla sahada pasta kesildi. Oyunculardan bazıları aldıkları pastayı Çalımbay ve Chico'nun kafasına sürdü.



Çalımbay 54'üncü, Chico ise 30'uncu yaşını kutlarken, 29 Ocak'ta 22 yaşına giren Anıl'ın takımdaki kutlaması da bugün yapıldı.