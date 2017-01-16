Antalyaspor Bu Sezon Bir İlki Gerçekleştirdi

Antalyaspor, bu sezon oynadığı 17 maçta ilk kez rakip ağlara 3 gol atma başarısı elde etti.



Süper Lig'de 17 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi ile elde ettiği 25 puanla 7. sırada yer alan Antalyaspor, bu sezon ilk kez bir maçta rakip ağlara 3 gol atma başarısı elde etti.



İlk kez 3 gollü galibiyet



Antalyaspor, bu sezon oynadığı 17 maçta ilk kez bir maçta 3 gol atma başarısı elde etti. Antalyaspor, lige Osmanlıspor beraberliğiyle başlarken, Alanyaspor'a 2-1, Konyaspor'a 3-1, Karabükspor'a da 3-2 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kalırken, Galatasaray'a da deplasmanda 3-1 yenildi. Akdeniz ekibi, 7. haftada sahasında Çaykur Rizespor ile 90+1'de yediği golle 1-1 berabere kaldı. Bir sonraki haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmaktan ise kurtulamadı. Antalyaspor, ligde daha sonra oynadığı Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor maçlarını 1-0'lık skorlarla kazandı. 13. haftada İstanbul'da lider Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan güney ekibi, 14. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un 30 metreden attığı golle 1-0 mağlup etti. 15. haftada deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı aynı skorla mağlup etti. Antalyaspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynadığı Gaziantepspor maçında 3-0 galip ayrılırken, bu sonuç Akdeniz ekibinin bu sezon bir maçta attığı en fazla gol olmanın yanı sıra, en farklı galip gelinen maç oldu.



17 maçta en fazla 1-0'lık skor alındı



Antalyaspor bu sezon oynadığı maçlarda 5 kez sahadan 1-0'lık skorlarla ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım 17 maçta 5 kez 1-0, 3 kez 2-1, 2'şer kez 0-0, 3-0 ve 3-1, birer kez de 1-1, 2-2 ve 3-2'lik skorlar aldı. - ANTALYA