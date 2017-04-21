Antalya Türkiye, Unesco Yürütme Kurulu'na Aday

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu'na aday (2)



BAKAN AVCI: İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ BİR TUTUM



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Antalya'da düzenlenen, 'Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı: Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras' adlı toplantının 'İşbirliği İmkanları Üzerine Genel Değerlendirme' oturumuna başkanlık yaptı. 37 Afrika ülkesinin UNESCO Milli Komisyon Genel Sekreterleri'nin görüşlerini dinleyen Bakan Avcı, Benin UNESCO Mİlli Komisyon Genel Sekreteri Fassinou Allagbada'nın "Fransızlar tarafından bizden çalınan tarihi eserlerin geri alınması konusunda çok uğraştık başarılı olamadık. Bu konuda sizden de destek bekliyoruz" talebine cevap verdi.



Bakan Avcı, dünya miras listesine girecek eserlerin envanterinin oluşturulması hakkında Türkiye UNESCO Milli Komisyonu'nun tecrübelerini paylaşabileceğini anlattı. Toplantıda pek çok genel sekreterin paylaştığı tarihi ve kültürel eserlerin iadesi konusunun ortak sorun olduğunu ve aktaran Bakan Avcı, şunları söyledi:



"3 gün sonra 25 Nisan'da New York'ta özel müzayede yapılacak. Ülkemizden götürülmüş, tarihi sit alanından götürülmüş Kilia tipi idol satışa sunulacak. Biz gerekli yasal girişimlerde bulunuyoruz ama yasal girişimler maalesef çok uzun zaman alabiliyor. Çok teknik hukuk bilgisi ve mücadele süreci gerektiriyor. Evet bunları yapıyoruz zaman zaman. Başarılı olduğumuz örnekler de var. En son geçen ay İsviçre'den Perge'den götürülmüş, ülkemize iadesi mahkeme süreci tamamlandığı için kesinleşmiş Heracles Lahdini iade kararını aldık. Önümüzdeki günlerde ülkemize getireceğiz ama her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz."



UTANÇ VERİCİ



Türkiye'de bütün gümrüklere Suriye veya Irak'tan, bölgemizden kaçırabilecek tarihi eserler hakkında katalog hazırlandığını ve gümrük çalışanlarının tarihi eser kaçakçılığı konusunda daha duyarlı olmalarını sağladıklarını anlatan Avcı, şunları söyledi:



"Avrupa ve ABD'de metropoliten ülkeler maalesef ülkelerimizin ve ülkemizin tarihi eserleri konusunda bu haklı taleplerine yeterince duyarlı davranmıyor. Bu konuda sağlam bir işbirliği oluşturmamız gerekiyor. Bu sadece Afrika ülkelerinin değil, hepimizin sorunu. Türkiye doğudan batıya güneyden kuzeye açık hava müzesi. Burada pek çok uygarlığın kalıntıları var. Bunların yurt dışına kaçırılmaması için ciddi tedbirlerimiz var. Buna rağmen geçmişte özellikle çok kıymetli tarihi eserlerimiz yerlerinden sökülerek metropoliten ülkelerde sergileniyor. Bunların çalıntı olduğu biline biline müzayede, sergi konusu oluyor. Bu gerçekten insanlık adına utanç verici bir tutum. Hepimizin bu utanç verici tutumla mücadelede işbirliğine ihtiyacımız var. Türkiye olarak bu konuda birikimimizi, deneyimizi başarılı olduğumuz hukuki mücadeleleri sizinle paylaşırız. Türkiye'nin Heracles Lahdini İsviçre'den getirebilmesi bir hukuk zaferidir. Bu hukuk sürecinin nasıl işlediğini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız."



Toplantıya katılanlardan bazılarının ülkelerindeki okullar ve burslarla ilgili düşüncelerini dile getirdiğini aktaran Avcı, "Türkiye 15 Temmuz'da darbe girişimi ile karşı karşıla kaldı. Bunun arkasında uluslararası uzantıları olan FETÖ terör örgütü olduğu, mahkeme süreci devam ediyor. Ülkenizde faaliyet gösteren dışarıdan gelen okullar konusunda hepimizin dikkatli olması lazım. Türk okulu adı altında faaliyet gösteren okullarla ilgili Türkiye'nin bilgisine başvurmanızda fayda var. Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Vakfı'ndan okullar konusunda bilgi desteği alabilirsiniz" dedi.



Konuşmasının ardından Bakan Avcı, toplantıya katılanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.