Antalya Rusya Ile Görüşmeler Ihracatçıyı Heyecanlandırdı

Rusya ile görüşmeler ihracatçıyı heyecanlandırdı



*- BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya ile sıkıntıların giderilmesi konularında her iki tarafın da mayıs ayına tarih vermesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Satıcı, 'Her ne kadar B planımız olsa da Rusya bizim için çok önemli bir pazar ve bu pazarı kaybetmek istemiyoruz" dedi.



BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, 20 Nisan itibariyle Isparta, Antalya, Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'ni kapsayan ihracatın 500 milyon doları aştığını belirtti. Geçen yıla oranla yılbaşından bu yana yüzde 24'lük artış olduğunu aktaran Mustafa Satıcı, "Bu güzel ve sevindirici bir haber. Biliyorsunuz, son yıllarda gerçekten dünyada ticaret yapmak, hele bizim coğrafyada ticaret yapmak oldukça zorlaştı. Ekonomik krizler, savaşlar, güvenlik problemleri, ikili ilişkilerde oluşan gerilimler, bütün bunları üst üste koyduğumuzda, hem ülke, hem de bölge ihracatımızın artmış olması, hatta ihracatın dönem dönem korunmuş olması bile bu anlamda büyük başarı" dedi.



2017 yılında ülke ihracatında da önemli artış olduğuna dikkati çeken Mustafa Satıcı, 'Batı Akdeniz olarak ihracat artışımız Türkiye ortalamasının tam iki katı. Son 10 yıllık periyoda baktığımız zaman gerçekten bölgemiz ihracatı istikrarlı bir şekilde artışa devam ediyor. 100 milyon dolarlar seviyesindeki ihracatımız son 15 yılda yaklaşık 14 kat artarak 1.5 milyar dolar sınırına dayandı. Bölge ihracatımızda en önemli sektörler, yaş sebze meyve ve maden. Bu sektörlerde de yılbaşından bu yana önemli artışlar kaydettik. Yaş sebze meyve ihracatımız 153 milyon dolara ulaştı. Geçen seneye oranla yüzde 24 arttı. Madencilik ihracatımız 123 milyon doları aştı. Geçen seneye oranla artışımız yüzde 32. Bu sektörleri kimyevi maddeler ve mamülleri, ağaç orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller takip ediyor. Totalde de bölge ihracatımız yaklaşık yüzde 24 artış gösterdi" diye konuştu.



ÇİN'E İHRACAT YÜZDE 40 ARTTI



Geçen yıla oranla Çin'e mermer ihracatının yüzde 40 artış gösterdiğini ve 65 milyon dolara yaklaştığını aktaran Mustafa Satıcı, "Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Romanya, Almanya, Rusya ve Kazakistan takip ediyor. İhracatımız Romanya'ya yüzde 50, Beyaz Rusya'ya yüzde 82, Kazakistan'a ise yüzde 53 arttı" dedi.



Türkiye'nin son 5 yıllık sebze meyve ihracatına bakıldığında ise 2013-2016 arasında 2 milyar dolar düzeyinde kaldığını, hatta bir miktar düştüğünü aktaran Satıcı, "Özellikle geçen yıl Rusya krizi ile birlikte 2 milyar dolar seviyesine düştü" dedi. Yılbaşından bu yana Türkiye'nin toptan yaş sebze meyve ihracatında yaklaşık yüzde 14 artış olduğunu kaydeden Satıcı, "Ülke genelinde 2017'nin ilk gününden bugüne kadar en çok ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürün domates. Domates ihracatımız yaklaşık yüzde 43 arttı ve 153 milyon dolara yaklaştı. Bunu, limon, portakal ve biber takip ediyor. 2016 yılına göre Türkiye'nin sebze meyve ihracatı yüzde 14'lük artış gösterdi. İhracatta hep Rusya birinci sıradaydı ama ambargodan dolayı sıralama değişti. Ancak sevindirici taraf şu ki, 2016'nın bu döneminde Rusya'ya sebze meyve ihracatımız ilk 10'da bile değildi. Şu anda ikinci sıraya yükselmiş durumda. Bunun da temel sebebi, Rusya'nın narenciye ürünlerine olan yasağı kaldırması ve dönemde yoğun narenciye ihracatı gerçekleştiriyor olmamız. Türkiye genelinde Irak en çok ihracat yaptığımız ülke. Yaklaşık 105 milyon dolar civarında ihracat gerçekleşti. Bunu 84 milyon dolara Rusya takip ediyor" diye konuştu.



RUSYA ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR



Batı Akdeniz Bölgesi'nden yaş sebze meyve ihracatının geçen yıla göre bu dönemde yaklaşık yüzde 24 artış gösterdiğini belirten Satıcı, sözlerini şöyle tamamladı:



'Bu artışla birlikte şu ana kadar bölgemizdeki yaş sebze meyve ihracatı 153 milyon doları aştı. En çok ihraç ettiğimiz domates başta olmak üzere, biber, nar ve salatalık oldu. Domates ihracatı bölgemizde yaklaşık yüzde 44 artış gösterdi. Bu yıl içerisinde 59 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2016'da toplam 151 ülkeydi. Bu yıl sonunda bu rakamı yakalamayı, hatta aşmayı hedefliyoruz. Ortadoğu'da yeni pazarlarda söz sahibi olmak ve hem de mevcut pazarlarda ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Rusya konusunda ise önceki gün hem Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hem de Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi, Rus mevkidaşları ile görüşmek için bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. O an için her ne kadar net bir sonuç alınmamış olsa da hem kısıtlamaların kalkması, hem de Rusya'daki Türk firmalarının çalışma izinlerinin tekrar verilmesi, ulaşımla ilgili belge sıkıntısının giderilmesi gibi konularda her iki tarafın da mayıs ayı içerisinde kısıtlamalar ve yasakların kalkması konusunda ifadeleri var. Bu bizi heyecanlandırdı. Mayıs ayı içerisinde bu gerçekleşirse bölge ihracatımıza çok ciddi katkıları olur. Bu iki yönlü bir avantaj. Her ne kadar B planımız olsa da Rusya bizim için çok önemli bir pazar ve bu pazarı kaybetmek istemiyoruz. Orada onlarca yıl çalışmanın sonucunda çok ciddi bir alt yapı oluşturduk. Sağduyunun hakim olup, bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Biz de umutluyuz. Rusya'nın dünyadan yaptığı sebze ve meyve ihracatında uyguladığı bir gümrük vergisi var. Portakalla ilgili ise Avrasya Ekonomik Topluğu'nun aldığı bir karar var. Portakala yüzde 5 gümrük vergisi şeklinde. Rusya'ya çok yoğun portakal ihracatımız yok. İhracatımızı olumsuz etkileyecek bir durum değil. Burada önemli olan karşılıklı olarak gümrük vergilerinin düşürülmesi, ithalat ve ihracatın önünün açılmasıdır."