Antalya Hayır' Otobüslerine Boyalı Saldırı

Hayır' otobüslerine boyalı saldırı (2)



*- BUDAK: BUNLAR ORGANİZE İŞLER



*- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, üzerinde 'Hayır' yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim otobüsleri ve minibüslerine yapılan boyalı saldırıyı kınadı. Boyalı saldırıya uğrayan Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi'ndeki seçim ofisi ve otobüsleri inceleyen Budak, saldırının çocuk olayı değil organize iş olduğu söyledi. Budak, "Referanduma bir gün kala yapılan provokasyon. Biz bu provokasyonlara kampanya boyunca gelmedik. Bütün araçlar evlerinin önünde park halindeyken boyanmış. Bu rezalettir, kepazeliktir. Bunu yapan insan falan değildir. Bunu yapanlar bana göre tam bir organize şekilde yapmışlar. Sokak sokak bizim araçları aramışlar. Buldukları araçları kompresör takarak boyamışlar. Bu bayağı profesyonel bir iş. Eline sprey boyayı alıp boyama değil" dedi.



"FAİLLERİ BULUN"



Olayın faillerinin bulunmasını isteyen Çetin Osman Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi buradan Sayın Valiye ve Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum; biran önce bunların failini bulun. Bunun adı 'kamu malına' zarar vermektir. Artık bu ülkede insanlarını birbirinden ayrıştırmanın kesin ve net göstergesidir. Daha önce sessiz sedasız kampanya yürüten arkadaşlarımızı linç etmeye kalkanlara da hiç bir şey yapılmadı."



Çetin Osman Budak, referandum boyunca çalışma yapan partililerin tüm masrafları cebinden harcadığını da söyledi.



SİYASİ HAYDUTLUK



CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ise yaşanan olayı siyasi haydutluk, vandalizm olarak değerlendirdi. Akaydın, "Maalesef bu 2,5 ay içinde ilk defa olmuyor. Yalnızca Antalya da olmuyor. Şimdiye kadar 250 civarında şiddet olayı var. Sözlü şiddet dışında. Ayrıca 'hayırcı' vatandaşlarımızın eşleri hakkında iki belediye çalışanının çok ayıplı laf ettiğini duyuyorum. Bununla ilgili savcılarımızın 'nefret' suçundan işlem yapmasını talep ediyorum" dedi.