Antalya Gazipaşa'da Uluslararası Sanat Sempozyumu

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu'na 13 ülkeden 34 sanatçı katıldı.



Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu kapsamında ressamların çalışma yaptığı atölyeyi ziyaret eden Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kürşat Çilek, Belediye Başkanı Adil Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Belediye Başkanı Çelik, 33 yerli ve yabancı sanatçının sempozyuma katıldığını belirterek, "Gazipaşa'nın tarihini, doğasını ve görsellerini resmedip bize hediye edecekler biz de bunları Gazipaşa halkı ile buluşturacağız. Bizi kırmayıp geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Kaymakam Nurullah Kaya, "İlçemizin gençlerinin örnek model alacağı üstatlarını görmeleri, onlardan feyiz almaları bizi son derece memnun etti. Başkan beyin gözündeki parıltıya baktığımda bu etkinliğin yeni startlara vesile olacağını görüyorum. İnşallah yeni yapılacak olan büyükşehir ve belediye tesislerinde resimle sanatla ilgili bir alanı da Gazipaşa'mıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.



Organizasyonu düzenleyen Melek Günbey Güler de "Sanat ülkelerin tanıtılmasında dostlukların ve kardeşliklerin oluşturulmasında en önemli etkendir. Aramızda Ukrayna'dan Özbekistan'a, Azerbaycan'dan Umman'a, İsrail'den Filistin'e birçok ülkeden sanatçı bulunuyor. Eserleri tarım fuarında sergileyeceğiz" dedi.



Etkinliğe katılan Arnavut sanatçı Azem Kuçana, Türkiye'de daha önce de sanat etkinliklerine katıldığını ancak Gazipaşa'ya ilk kez geldiğini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Kuçana, Türkiye'deyken kendini evinde gibi hissettiğini belirtti.