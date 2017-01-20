Antalya'daki Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte kimliklerle bankalardan kredi çektiği öne sürülen 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, sahte belgelerle kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan O.G. (30), S.D. (38), Ö.Y. (33) ve B.D. (21), ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Sahte belge düzenlemekten" suçlamalarıyla tutuklandı.



Antalya ve Alanya ilçesinde 5 özel bankada başkasına ait kimlik bilgilerini kullanıp kredi çeken 4 kişi, yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerindeki aramalarda bin 200 kişiye ait nüfus cüzdanı, ehliyet, polis kimlik kartı, PVC cihazı, fotoğraf yazıcısı ve çok sayıda SIM kart ele geçirilmişti.