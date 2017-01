Antalya'daki Araç Satışı Sırasında İşlenen Cinayet

Antalya'da internette satışa çıkarılan aracın fiyatının yazılmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmada Erol Yılmaz'ı bıçaklayarak öldüren 3'ü kardeş 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu kardeşler Kemal, Yusuf Can ve Halil İbrahim Paketçi, müşteki Nuh ve Ayşe Yılmaz, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada cumhuriyet savcısı sanıklardan Kemal, Yusuf Can ve İbrahim Halil Paketçi hakkında ayrı ayrı "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından hapis cezası, tutuksuz yargılanan Akın Balkay hakkında ise suça iştirak ettiğine dair delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti.



Sanıklardan Kemal Paketçi, duruşmada, hakaret etme ve mala zarar verme suçu işlediğini fakat kasten öldürme suçu işlemediğini savundu.



Erol Yılmaz'ın aracıyla ağabeyi Yusuf Can'ı ezmeye çalıştığını öne süren Paketçi, malına zarar verdiğini ama kendisine zarar vermediğini iddia etti.



Yusuf Can Paketçi ise olay nedeniyle pişman olduğunu ve her gün vicdan azabı çektiklerini dile getirdi.



Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.



Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 Şubat 2016'da, Kemal Paketçi, aracını internetten satışa çıkarmış, aracın fiyatını öğrenmek isteyen Erol Yılmaz ile sanal ortamda tartışmıştı. Kemal Paketçi daha sonra 2 kardeşi ve bir arkadaşıyla Yılmaz ile buluşmuştu. Çıkan kavgada Erol Yılmaz bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Paketçi kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.