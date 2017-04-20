Antalya'da Taksiler Portakal Çiçeği Kokuyor

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yapılan çalışmayla taksilere, üzerinde kentin logosu bulunan portakal çiçeği kokusu dağıtıldı.



Üzerinde Antalya logosu bulunan, kalp şeklindeki portakal çiçeği kokusu ve çıkartmalar, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde düzenlenen törenle taksilere konuldu. İlk etapta hazırlanan 10 bin kokulu logo, taksilerin yanı sıra vatandaşlar ve turistlere hediye edildi.



ATAV Başkanı Nizamettin Şen, törende yaptığı konuşmada, 21 yıl önce kurulan vakıflarının, kentin değerlerinin tanıtımı için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.



Antalya'nın logosundan endemik bitkilere kadar farklı alanlarda çalışmaları bulunduğuna değinen Şen, "Hem turistler hem de şehrimizde yaşayan insanlar için çalışma yaptık. İlginç bir çalışma yaparak, Antalya'nın kokusunu bütün taksilere taşıdık. Taksilere binen misafirler ilk Antalya kokusunu duyacak. Antalya için kalbi çarpan herkes bu logoya sahip çıkacak." dedi.



ATAV Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, katıldıkları fuarlarda kokuları turistlere hediye edeceklerini kaydetti.



"6 bin 600 taksiye konulacak"



Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da kentin tanıtımına yönelik önemli bir çalışma yaptıklarını belirtti.



Antalya merkez ve bütün ilçelerinde 6 bin 600 taksiye kokuların yerleştirileceğini bildiren Alkan, "Kente gelen turist, ilk taksi şoförleriyle konuşuyor. Taksiye binenler de ilk kentin kokunu duyacak." diye konuştu.



Taksi şoförü Hasan Kaptıkaçtı ise Antalya'nın simgesi ile logosunun birleştirilerek müşterilere Antalya kokusunun sunulduğunu, bunun güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.