Antalya'da Silahla Yaralama Olayının Faili Yakalandı

Kepez ilçesinde hayvan pazarı içerisinde silahla yaralama olayının faili yakalandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 26 Kasım 2016 tarihinde Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesinde bulunan hayvan pazarı içerisinde yol verme yüzünden başlayan kavga sırasında S.A, yanında bulunan iki kişiyle birlikte S.Ş, A.D. ve Ö.E'yi pompalı tüfekle ateş ederek, bıçakla ve kazma sapı ile yaraladıklarının tespit edildiği kaydedildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda S.A'nin 12 Ocak'ta yakalandığı, hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte sevk edildiği adli makamlarca 25 bin lira kefalet ücretiyle serbest bırakıldığı bildirildi.