Antalya'da İnşaat Halindeki Öğrenci Yurdu Yangını Korkuttu

Antalya'da inşaat halindeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında çıkan yangın korkuttu.



Yangın, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 619 Sokak üzerindeki inşaatına devam edilen 4 katlı bir öğrenci yurdunun bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bodrum katından alevlerin yükseldiğini gören işçiler ve yurt görevlileri hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Kağıt, tahta ve atık maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Dumanlar tüm binayı sararken, çalışanlar dışarı çıktı. Yangın yerine gelen çok sayıda itfaiye alevlere müdahale etti. Çalışanlarda yangını söndürmek için çaba harcadıklarını görüldü. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANTALYA