Antalya'da bungalov yangını: 1 yaralı



ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bungalov otelde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mahallesi Antik Side yakında bungalovlardan oluşan otelde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının diğer bungalovlara ulaşmasını engelledi.

Tamamen yanan bungalov içerisinde bulunan 52 yaşındaki Ali Güler alevlerin arasından kurtarıldı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Vücudunun tamamında 2'nci derece yanık oluşan Güler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.