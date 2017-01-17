Antalya'da Bir Kişi Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde harabe bir evde yaşayan 53 yaşındaki adam ölü bulundu. Tersanelerde direk ustası olarak çalışan adamın donarak ölmüş olabileceği belirtiliyor.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Kum mevkiindeki tersanelerde direk yapımı ve süsleme ustası olarak çalışan 53 yaşındaki Mehmet Şahin Kılınç, yaşadığı harabe evde ölü bulundu. Tersaneler bölgesinde tabanı toprak ve çamur tek gözlü evde yaşayan Kılınç'ın kalp ve bazı rahatsızlıklarının bulunduğu, soğuk hava nedeniyle donarak ölmüş olabileceği belirtildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı belirlenen Kılınç'ın cenazesi Mersin'den gelen yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. - ANTALYA