Antalya'da 6 Gündür Haber Alınamayan Genç Aranıyor

Antalya'da yaşayan evli gençten 6 gündür haber alınamıyor.



Antalya'da geçtiğimiz perşembe günü iş çıkışı annesini telefonla arayarak, bir yakının yanına gideceğini söyleyen Mustafa Dinsel, akşam da birkaç mesaj attıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile Mustafa Dinsel'den sabah da haber gelmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu.



Ev hanımı anne Suna Dinsel, evli olan oğlunun son dönemdeki ailevi nedenleriyle bir süredir kendi yanlarında yaşadığını söyledi. 6 gün önce oğlunu kahvaltını yaptıktan sonra işine gönderdiğini hatırlatan anne Dinsel,"O günün akşamüzeri saat 18.15'de telefonla aradı ve bir yakınımıza gideceğini söyledi. Gece birkaç mesajlaşma oldu. Bir daha kendinden haber alamadık. 6 gündür haber alamıyoruz. Hiç gidip de gelmediği olmazdı. Mutlaka evine gelirdi" dedi.



"Biz ailecek bittik"



Oğlunu gören duyanların polise haber vermesini isteyen gözü yaşlı anne "Biz ailecek bittik. Oğlum çok iyi biriydi. Kötü bir şeyi olsa su testisi su yolunda kırıldı diyeceğim. Sabah işine gider, akşam evinde olurdu. Su gibi uçtu gitti bir yerlere. Bize yardım etsinler. Televizyonda kayıp programlarını izlediğim zaman üzülürdüm. Eşim kızardı o programları çok izliyorum diye. Eşime biz de yaşayabiliriz, derdim. Demek ki yaşanıyormuş" diye konuştu.



"Yaşadığını bilelim"



Oya Kaya Dinsel ise eşiyle en son Çarşamba günü telefonla görüştüğünü aktararak, "Konuşmak istediğini söyledi ve 'perşembe günü görüşelim' dedi. Perşembe günü beni aramadı. O gün eşimi serviste gördüm, gitti. Gelmedi. Aramadı da. İşi olduğunu düşündüm. Ertesi gün öğrendim eşimin kaybolduğunu. O günden bu yana yok. Eşim gören bize yardım etsin. Yaşadığını öğrenelim yeter, isterse gelmesin" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA