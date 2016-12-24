Antalya Çavuşoğlu: Daha Fazla Imam Hatip Lisesi Açacağız

Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip lisesi açacağız



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini belirterek, "Denizcilik lisesi yoktu, spor lisesi yoktu şimdi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Daha fazla imam hatip ortaokulu, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız" dedi.



Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'nin resmi açılış töreni yapıldı. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve davetliler katıldı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana girenler tek tek arandı.



'ORTADOĞU BÜYÜK FACİANIN İÇİNDEN GEÇİYOR'



Törende konuşan Deniz Baykal, Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin en acı, en kederli ve ızdıraplı günlerini yaşadığını ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu dönemin bu şekilde ortaya çıkışının altında dünyanın geçirmekte olduğu önemli değişimin yattığını aktaran Baykal, "Dünyada milli devletleri ortadan kaldırmaya yönelik süreçler birtakım güçlerin himayesinde teşvik ediliyor. Milli devletlerin dağılmasını, parçalanmasını, dünya siyasetinin daha manüple edilebilir hale gelmesini öngören projeler ve planlar yürütülüyor. Maalesef bu sürecin içinde siyaseti milli düzeyin dışına çekmeye yönelik etnik, dini, mezhepsel ayrımlara teşvik etmeye dönük, kimlik siyasetini ilke ve değer siyasetinin önüne geçirmeye dönük çabalar da bilerek bilmeyerek, bilinçli bilinçsiz yaygınlaştırılıyor. Bunun sonucunda bir parçasını oluşturduğumuz bu coğrafya, Ortadoğu coğrafyası bir büyük facianın içinden geçiyor" dedi.



'BU ÇIKMAZDAN KURTULMAYA GAYRET EDECEĞİZ'



Bu durumun Türkiye'ye çok acı bir faturayla yansıdığını ve en acı yönünün şehitler olduğunu vurgulayan Baykal, "Son zamanlarda bizi gerçekten derinden sarsan düzeyde bu tablonun vehametine tanık olmaya başladık. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu acı tablonun sorumlusu çok büyük ölçüde biziz, kendimiziz. Dünya şartlarından kaynaklanan sorunlar var ama o şartların ötesinde bizim yanlışlarımız, hatalarımız, tabloyu doğru okuyamamamız, yanlış özlemler peşinde koşmamız bugün bu acı manzaranın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kayıplarımız hepimizin ortak kaybıdır, onları başımız dik taşıyacağız ve bu çıkmazdan kurtulmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.



'ZİHNİ BERRAK GENÇLERİ YETİŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR'



Türkiye'de 200'e yakın üniversite olduğunu aktaran Baykal, Türkiye'de her şeyden önce çok ciddi bir eğitim hamlesi yapılması gerektiğine işaret etti. Baykal, "Türkiye eğitimle dünyada hak ettiği yeri alabilecektir. Eğitimin içeriği de önemli. Daha din- siyaset ilişkini kafasında çözememiş, siyaset- tarikat bağlantılarının içinden nemalanmaya çalışan, eğitimini, güvenlik güçlerini hatta silahlı kuvvetlerini bu zihniyete teslim etmiş bir eğitimi kastetmediğimi çok iyi biliyorsunuz. Siyaset ve yanlış yorumlanmış çarpık bir din anlayışıyla siyaset kucaklaşması içinde genç yetiştirmeye, polis yetiştirmeye, asker yetiştirmeye, devleti o zihniyetle yönetmeye devam edersek kendi sorunlarımızın çözümüne değil, hak etmediğimiz sorunlarla güçlüklerle karşılaşmaya yöneliriz" diye konuştu.



'UMARIM GENEL BAŞKANI DA BU MESAJI ALMIŞTIR'



Daha sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Baykal'a teşekkür ederek, eğitime önem vermek gerektiğini belirtti. Baykal'ın mesajlarını aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Ama Deniz Baykal çok da güzel özeleştiri yaptı. Umarım genel başkanı da bu eleştirileri duymuştur, mesajı almıştır. Ülkede birlik ve beraberlik içinde eğitime önem vermek lazım, eğitime yatırım yapmak lazım. Her zamankinden fazla yapmak lazım. Gelecek nesillerimizi FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için, gelecek nesillerimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için eğitime çok önem vermemiz lazım" dedi.



'DAHA FAZLA İMAM HATİP LİSESİ DE AÇACAĞIZ'



Herkes için, herkesin ihtiyacına göre okulların açılmasından rahatsız olmamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Aynı şey ortaokul için de geçerli, lise için de. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de hiç olmayan değişik dallarda okullar açıyoruz. Eskiden sosyal bilimler fakültesi yoktu, şimdi sosyal bilimler fakültesi var. Denizcilik lisesi yoktu, denizcilik lisesi var. Spor lisesi yoktu spor lisesi var. Eskiden ilçelere fen liseleri kurulamıyordu, şimdi Manavgat'ta ve Alanya'da fen liseleri var. Ama siz imam hatip liselerinden, orta okullarından rahatsız olduysanız onu da söyleyeyim, daha fazla imam hatip ortaokulu açacağız, daha fazla imam hatip lisesi de açacağız. Bu eğitimde çarpıklık değildir, dinde de çarpıklık değildir. Gittiğim ülkelerde muhataplarıma soruyorum; 'Sizde radikalleşmiş Türk var mıdır' diye. 'Hayır' diyorlar. Niye biliyor musunuz, çünkü oralarda din eğitimini Diyanet İşleri Başkanlığımız aracılığı ile DİTİB'ler (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) yapıyor. Dolayısıyla Türkiye laik bir ülkedir ama eski zihniyetteki laiklik değildir. Herkesin dini ve inanç özgürlüğünü yaşadığı, din ve mezhep ayrılığı olmayan bir Türkiye'dir. Özgürlük sadece bir gruba olmaz. Laiklik de sadece yasak getirme anlamında değildir. Herkes özgürce, istediği kıyafette, istediği okula gidebilmelidir. İşte bizim Türkiye'de yapmak istediğimiz bu. Bu çarpıklık değildir."



Törende Manavgat'ta yerleşik yaşayan Ruslar tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çiçek verildi. Fakülte binasının yapımında emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.