Anlamlı anma

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, yazar, akademisyen, ekonomist Prof. Dr. Türkel Minibaş'ı ölümünün 8'inci yılı olan 6 Şubat günü saat 12:00'de, Seferihisar Gödence Kızıldağlar'da, "Mayıs'ın Gözyaşları" kitabının imza etkinliği ile anacak. Çok sayıda sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer alan ve faal olarak çalışan Prof. Dr. Türkel Minibaş, ÇYDD Genel Başkanı Yardımcılığı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlığını sürdürürken ülkenin pek çok sorunuyla da ilgilendi. Çocuk, kadın, eğitim, ekonomi, çevre ve birçok alanda yaptığı araştırmalara, sorunlara yönelik çözüm önerileri getiren Prof. Dr. Türkel Minibaş'a, Türk tarımına ve tarımsal kalkınmaya verdiği desteklerden dolayı 2015 yılında Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından ödül verildi. 2009 yılında yitirdiğimiz Prof. Dr. Türkel Minibaş'ın gıyabında ödülü ÇYDD İzmir aldı.

Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, Mayıs'ın Gözyaşları adlı kitabında 70'li yıllardaki öğrenci hareketlerini, kırsal alanda kooperatifleşme çabalarını şiirsel bir dille anlattı.