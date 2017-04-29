- Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı



ANKARA - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü, kupasını 19 Mayıs Stadı'nda kaldırdı.

Sezonun son maçında sahasında Hatayspor'u konuk eden MKE Ankaragücü, maçı 2-0 kazandı. Orta Hakem Serkan Ergün'ün bitiş düdüğünü beklemeyen birlerce sarı-lacivertli taraftar sahaya inerek şampiyonluğu kutladı. Uzun süre taraftarların sahadan çıkması için uyarılar yapıldı. Taraftarların sahadan çıkmasının ardından şampiyonluk kutlaması başladı. Kupa töreninde konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta, taraftarlarca "sahipsiz Ankara" sloganlarıyla protesto edildi. Bunun üzerine MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner taraftarları sakin olmaları yönünde uyardı.

Şampiyon kupasını kaldırdı

Ankaragücü yönetimi ve oyuncuları tek tek sahaya kurulan platforma çağrıldı. Burada madalyaları takılan oyuncular, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tekrardan sahaya inen coşkulu taraftar, şampiyonluk sevincini futbolcular ile sarılarak paylaştı.

İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Mutluyuz, 4 sene uğraştık ve sonunda kupamızı aldık. Mutluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz" dedi.