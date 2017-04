Ankara Valisi Topaca Referandum İçin Alınan Tedbirleri Açıkladı

Ankara Valisi Ercan Topaca, pazar günü yapılacak referandum oylaması için her türlü tedbir ve güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi. Topaca, "Bizle, İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Vali yardımcılarımız ve diğer görevliler o gün ayaktayız, teyakkuzdayız, görev başındayız" dedi.



Vali Ercan Topaca, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliğine ilişkin referandum süresince alınan tedbirler ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve Vali Yardımcısı Kemal Karadağ katıldı. Ankara genelinde oy kullanacak seçmen sayısı, toplam sandık ve oy referandum günü görev yapacak personel sayısına dair bilgi veren Vali Topaca, "Ankara genelinde şu an itibariyle referandum da oy kullanma hakkı bulunan 3 milyon 853 bin 894 seçmenimiz var. Toplam 10 bin 336 sandıkta oy kullanacaklar. Sandık alanı olarak da bin 691 sandık alanı var. Bu oy kullanma alanlarında toplam 14 bin 974 personelimiz güvenlik tedbiri alacaktır. Oy pusulalarının, sandıkların alınıp okullara intikal ettirilip ve dahil olmak üzere polisimiz, askerimiz, jandarmamız görev mahalline göre oy kullanılan yerlerde, sandık alanı ve çevresinde her türlü güvenlik tedbirini alacaktır" dedi.



"Emniyet görevlisi polis, jandarma dışında silah taşımak yasaktır"



Referandum günü vatandaşların uyması gereken bazı kuralar ve yasaklar olduğunu anlatan Topaca, "16 Nisan günü alkollü içki satılması ve içilmesi yasaktır. Emniyet görevlisi, polis, jandarma dışında silah taşımak yasaktır. Vatandaşlarımızın gerek oy kullanmaya giderken, gerekse başka şekilde ruhsatlı olup olmadığına bakılmaksızın referandum süresince silahla yolda, sokakta gezme imkanı bulunmamaktadır. Vatandaşların 'ruhsatım var' diyerek silahıyla sokağa çıkmaması gerekiyor. Oy verme günü ve süresinde kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi eğlence yerleri de kapalıdır, açılamaz. Sadece lokantalarda yemek hizmeti verilebilir. Yine aynı oy verme süresi içerisinde saat 18.00'e kadar düğün yapılamayacak ama 18.00'den sonra düğün yapılmasında bir mahsur yoktur" diye konuştu.



"Kriz merkezleri oluşturduk"



Referandum sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için elektrik, su, ulaşım, telefon gibi alanlarda ilgili kurumların bünyesinde kriz merkezleri oluşturduklarını ve ana kriz merkezinin valilik kriz merkezine bağlı olduğunu belirten Topaca, "Referandum sürecini veya oyların sayılması esnasında elektrik kesilmesi, su kesilmesi gibi problemleri ortadan kaldırmak için tedbir alacak, tedbirleri koordine edecek birçok kriz merkezimiz faaliyete geçirildi. Bu kriz merkezimizin tamamında valilik bünyesindeki valilik koordine edecektir. Bizler zaten İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Vali yardımcılarımız ve diğer görevlilerde o gün ayaktayız, teyakkuzdayız, görev başındayız. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman anında müdahale edecek, gerekli tedbirleri alacak durumda olacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın bir endişe taşımasını istemiyoruz. Özellikle güvenlik tedbirleri konusunda vatandaşlarımızın iradesinin hür bir şekilde her türlü endişeden, korkudan uzak bir şekilde sandığa yansıması için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA