Ankara Vaisi Topaca Oyunu Kullandı

Ankara Valisi Ercan Topaca, anayasa değişikliği halk oylaması için Çankaya Reşit Galip İlkokulunda oy kullandı.



Vali Topaca, eşi Sevim ve oğlu Mustafa Topaca ile geldiği okulda, sandık görevlilerinin kontrolünün ardından oyunu 1270 nolu sandıkta verdi.



Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Topaca, bir referandum un daha millet olarak huzurlu bir şekilde geçirildiğini bildirdi.



Topaca, herhangi bir problem olmadan milli iradenin sandığa yansıyacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza söylemek istediğim, hiçbir endişeye kapılmadan, herhangi bir tereddüt yaşamadan, herkes çok rahat bir şekilde oyunu kullanabilir. Her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.



Ankara'da 10 bin 336 sandıkta oy kullanma işleminin sürdüğünü ve 3 milyon 853 bin seçmenin oy kullanacağına işaret eden Topaca, "Burada gördüğünüz gibi bütün okullarımızda, sandık alanlarında, sandık kurulu olan yerlerde güvenlik tedbirlerimiz var. 15 bin kişi civarında polis ve jandarma görev yapıyor. Şu ana kadar arkadaşlarımdan aldığım bilgi itibarıyla herhangi bir olumsuz yok. Gayet sakin, güzel bir şekilde insanlar oyunu kullanmaya, tercihini yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.



CHP sandık görevlisi hayatını kaybetti



Vali Topaca, Altındağ'da Hayme Hatun İlkokulundaki CHP'li sandık görevlisi Muzaffer Babayiğit'in sabah erken saatlerde kalp krizi geçirdiğini ve vefat ettiğini belirterek, "Ona da bu vesileyle Allah rahmet eylesin diyoruz. Bunun dışında bize intikal eden herhangi bir sıkıntı yok." dedi.