Ankara Sanayi Odasından Astor'a İstihdam Ödülü

Ankara Sanayi Odası İstihdam Ödülleri Töreni Ankara 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Nedim Yamalı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, MÜSİAD Başkanı İlhan Erdal ve üst düzey bürokratlar ile birlikte çok sayıda sanayici katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliği çağrısı üzerine gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası (ASO) en çok istihdam sağlayan üyelerine ödülleri takdim etti. Türkiye'nin dünya devleri ile mücadele eden firması ASTOR Transformatör son 2 ayda bünyesine 100 yeni çalışan ekleyerek, çalışan sayısını yaklaşık yüzde 30 artıran firma olarak ASO ödüllerinde ilklerin arasında yer aldı.

Törende konuşma yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam için verilen ilave teşviklerin önemli bir aşamada olduğunu, istihdam gelirleri içerisinde sadece gelir vergisi ve sigorta prim desteklerinin yıllık maliyetinin 12 milyar TL olduğunu hatırlatarak önemli bir katkı sağlandığının altını çizdi.

Ödülünü Naci Ağbal'dan alan Astor AŞ Genel Müdürü Enver Geçgel, yeni yatırımları ile ilgili yaptığı açıklamada; Sanayi yatırımları istihdam açısından çok önemli. Bizim yatırımlarımız ayrıca çarpan etkisi yaratarak tedarikçilerimizin de istihdamlarını arttırmasına vesile oluyor . Astor yatırımlarına ülkemiz ekonomisine duyduğu güvenle hız kesmeden devam edecek. Katma değeri yüksek ürünler üreterek ihracatı arttırmak bizim en önemli hedefimiz. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda devletimizin desteğini hissetmek bizi daha fazla motive ediyor. dedi.