Ankara Kalesi Meydan Düzenlemesi Çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Ankara Kalesi Önü Meydan Düzenlemesi" çalışmalarının, hava koşulları elverişli olduğu takdirde iki ay içinde tamamlanacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Akarpınar Üstün'ün çalışmalara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.Ankara Kalesi meydanındaki çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların tamamlanması konusundaki gecikmenin kendileriyle ilgisi olmadığını belirten Üstün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine projede yenileme yapıldığını, bu nedenle de gecikmeler yaşandığını kaydetti.



Üstün, "Ankara Kalesi Önü Meydan Düzenlemesi" çalışmaları kapsamında, kale önündeki 4 bin metrekarelik alanın zemininin yenileneceği ve tarihi dokuya uygun bir meydan düzenlemesi yapıldığı bilgisini verdi.



Kale önündeki zeminin, çevre sokaklarda uygulanan zeminle bütünleşeceğine değinen Üstün, çalışmalarda hava koşullarının etkili olacağını vurgulayarak, "En kısa süre içinde kale önündeki düzenlemelerimiz tamamlandığında, bölge yine eski cazibesine ve güzelliğine kavuşacak. Ankara'nın simgesi olan kale, eski zamanlarda olduğu gibi yine turizmin göz bebeği olacak." ifadelerini kullandı.



Üstün, hava koşullarının elverişli olması halinde iki ay içinde çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.



Sur dibindeki kuruyemişçilerin geçici olarak kaldırıldığını, yeni satış yerlerinin tarihi dokuya uygun yapıldığını belirten Üstün, kalede araç ve yaya trafiğinin rahatlaması için de düzenlemeler yapıldığına dikkati çekti.



Üstün, şu bilgilere yer verdi:



"Meydanda asfalt zemin tamamen sökülerek beton atıldı. Kuruyemiş dükkanlarının yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları hızla tamamlanarak uygulamalarına başlandı. Proje kapsamında, bölgedeki trafik düzenlemesi yeniden ele alınacak. Yaya öncelikli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kaldırılan 8 kuruyemiş dükkanı ve taksi durağı, meydandaki yaya ve araç trafiğini etkilemeyecek şekilde, tarihe uygun silüete uygun yapılacak yerlere taşınacak. Yenihayat İlkokulu karşısındaki eski pazar yerine yapılacak 41 araçlık otopark, en kısa sürede Ankaralılara hizmet vermeye başlayacak."