Angers Kupada Finalde
Fransa Kupası'nda Angers, sahasında Guingamp'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Fransa Kupası'nda Angers, sahasında Guingamp'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Angers ile Guingamp arasındaki yarı final karşılaşması, Raymond Kopa Stadı'nda oynandı.
Rakibini 38. dakikada Fransız futbolcu Thomas Mangani ve 90+2. dakikada Kamerunlu Karl Toko Ekambi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Angers, tarihinde ilk kez Fransa Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.
Bu arada Guingamp, 89. dakikada Jimmy Briand'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Angers'nin finaldeki rakibi, Paris Saint-Germain ile Monaco arasında yarın oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.
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