Angers Kupada Finalde

Fransa Kupası'nda Angers, sahasında Guingamp'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.



Angers ile Guingamp arasındaki yarı final karşılaşması, Raymond Kopa Stadı'nda oynandı.



Rakibini 38. dakikada Fransız futbolcu Thomas Mangani ve 90+2. dakikada Kamerunlu Karl Toko Ekambi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Angers, tarihinde ilk kez Fransa Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.



Bu arada Guingamp, 89. dakikada Jimmy Briand'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.



Angers'nin finaldeki rakibi, Paris Saint-Germain ile Monaco arasında yarın oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.