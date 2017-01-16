Anayasa Görüşmelerinin 2. Turunda Neler Olacak

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa görüşmelerinde 1. tur dün akşam 18. maddenin de geçmesinin ardından tamamladı.

SIRA 2. TURDA

TBMM İçtüzüğü'ne göre 2. tur görüşmeleri ise 1. tur görüşmeleri tamamlandıktan 48 saat sonra başlayacak. Bu da 18 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor.

2. TURDA NE OLACAK?

TBMM Genel Kurulunda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN TÜMÜ İÇİN OYLAMA YAPILACAK

- TBMM İçtüzüğü'nün 94. maddesi uyarınca ikinci turda maddelerin teker teker oylanmasının ardından anayasa değişikliği teklifinin tümünün kabulü için oylama yapılacak.

- Anayasanın 175. maddesine göre, anayasa değişikliği teklifinin gerçekleşmesi için, ikinci turda da TBMM üye tamsayısının (550) en az beşte üç çoğunluğuyla (330) kabul edilmesi şart.

330'un altında kalan anayasa değişiklikleri ise reddedilmiş oluyor.

1. TURDA HANGİ MADDE KAÇ OYLA GEÇTİ

Öte yandan anayasa değişikliği teklifinin birinci turunda ise maddelerin kaç oyla geçtiği bilgileri ise şu şekilde;