Anayasa Değişiklik Teklifinin İkinci Turunda 1. Madde Oylaması Başladı

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylaması başladı.

Anayasa Değişiklik Teklifinin İkinci Turunda 1. Madde Oylaması Başladı

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylaması başladı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri başladı. Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda 1. maddenin oylaması başladı. - ANKARA

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