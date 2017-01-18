Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylaması başladı.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri başladı. Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda 1. maddenin oylaması başladı. - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifinin İkinci Turunda 1. Madde Oylaması Başladı
Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylaması başladı.
Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylaması başladı.
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