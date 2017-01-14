Anayasa Değişiklik Teklifi

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Bu anayasa değişikliği 3. meşrutiyet yönetimine geçişimizin tescilidir." dedi.



İrgil, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifine ilişkin Mecliste düzenlediği basın toplantısında, teklifin, "yetkinin tek adamda toplanmasını" öngördüğünü ileri sürdü.



"Bu anayasa değişikliği 3. meşrutiyet yönetimine geçişimizin tescilidir." diyen İrgil, şöyle devam etti:



"Yıllarca, 'her darbe ile 50-60 yıl geriye gidiyoruz' diye feryat edenler şimdi ülkeyi yüzlerce yıl geriye götürmektedir.



Anayasa; özgürlüğümüzü sağlayan, yargıya az da olsa güvenme gerekçemiz, hukuki sigortamızdır. Bu anayasa değişikliği, hep daha fazlasını istemiş bir iktidarın bir kez daha fazlasını isteme hadisesidir. Tüm yetki ve güç, tek kişiye bırakılırsa, niteliksiz tüm odakların bir kişiye yaranma ahlaksızlığı salgın haline gelir. Toplumun tüm kesimlerinden destek almayan bir anayasa, yüzde 51 gibi bir oranla bile geçmesi durumunda ülkeyi bölmekten, kutuplaştırmaktan başka bir şeye yaramaz."



İrgil, referandum süreciyle ilgili olarak, "Gelecekte kimin seçileceği belli olmayan bu başkanlık sistemi, en çok, 'evet' diyenleri üzecektir." diye konuştu.