Anayasa Değişikliği Teklifinin Son Gününde Başbakan Vekillerine Süt Dağıttı

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi, Meclisteki yaklaşık 1,5 aylık maratonunu tamamlayarak yasalaştı. Meclis, teklifin kabul edildiği son gün, en kalabalık ve yoğun günlerinden birini yaşadı.

1,5 AYLIK MARATON TAMAMLANDI, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Başta AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, AK Parti milletvekilleri tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Anayasa Komisyonunda 10 günlük, Genel Kurulda da 13 günlük mesailerin ardından kabul edildi.

İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİLERİ OYLARINI KULLANDI

Meclis ve kulislerde, teklifin kabul edildiği son gün, en kalabalık ve yoğun günlerinden biri yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylamalar süresince Mecliste kaldı. Yıldırım, Genel Kurul Salonu'nda oyunu kullandıktan sonra bazen kuliste milletvekilleri ve gazetecilerle sohbet etti, kimi zaman da AK Parti Grubu'ndaki makamına geçti.

MİLLETVEKİLLERİ KULİSLERDE SEÇİM BÖLGELERİNE AİT İKRAMLAR İÇİN YARIŞTI

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ise kuliste partili milletvekilleriyle sohbet etti, zaman zaman da makam odalarında dinlendi. Milletvekilleri kulislerde, seçim bölgelerine özgü ikramlarda bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER, SÜTTEN ÇİĞ KÖFTEYE İKRAMLARDA BULUNDU

Teklifin görüşmelerinin son gününde kulislerde; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal meyan kökü şerbeti, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz süt, AK Parti Isparta milletvekilleri gül lokumu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız çiğ köfte ve mırra, AK Parti Osmaniye milletvekilleri de yer fıstığı dağıttı. TBMM Üyeler Lokantası'nda da AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, Tekirdağ köftesi, piyaz ve Hayrabolu tatlısı ikramında bulundu.

BAŞBAKAN ELLERİYLE VEKİLLERİNE SÜT DAĞITTI



Başbakan Yıldırım, Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in görüşmeler sırasında kuliste dağıttığı sütü, güğümden bardaklara doldurarak başta eski Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu olmak üzere milletvekillerine ikram etti.

MHP GRUBU İSE SİMİT, PEYNİR, ZEYTİN İKRAM ETTİ

MHP Grubu ise kuliste simit, peynir, zeytin ikramlarının dağıtımını yaptı.

EŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN SAFFET SANCAKLI DA TBMM'DEYDİ

Son gün yapılan görüşmelere, eşi ateşli silahla yaralanan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı.

BAŞBAKAN VE BAZI AK PARTİ'Lİ VEKİLLER SANCAKLI'YA "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ

Başbakan Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekilleri ile bazı CHP milletvekilleri Sancaklı'nın yanına giderek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Yıldırım, yerine geçerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.