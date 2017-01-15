Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi 344 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifi birinci tur görüşmeleri tamamlandı. 18. madde için 481 milletvekili oy kullandı. Oyların dağılımı şu şekilde oluştu: "344 kabul, 131 ret, 1 çekimser, 2 boş, 3 geçersiz"
Başbakan Binali Yıldırım, oylama sonrası milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi ve stenograflarla tokalaştı. - ANKARA
Anayasa Değişikliği Teklifinin 18. Maddesi 344 Oyla Kabul Edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi 344 oyla kabul edildi.
Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi 344 oyla kabul edildi.
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