Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi 344 oyla kabul edildi.



Anayasa değişiklik teklifi birinci tur görüşmeleri tamamlandı. 18. madde için 481 milletvekili oy kullandı. Oyların dağılımı şu şekilde oluştu: "344 kabul, 131 ret, 1 çekimser, 2 boş, 3 geçersiz"



Başbakan Binali Yıldırım, oylama sonrası milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi ve stenograflarla tokalaştı. - ANKARA