Anayasa Değişikliği Teklifi Komisyonda

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Bundan sonraki dönemlerde cumhurbaşkanı, başbakan tartışması ile bu ülkede zaman kaybetmek istemiyoruz. Halkımızın yetki verdiği kişinin önündeki engelleri kaldırarak, hizmet vermesini sağlamak istiyoruz." dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, anayasa değişikliklerinin tabandan gelen talep doğrultusunda tüm kesimlerin fikri alınarak yapılması gerektiğini söyledi. Söz konusu anayasa değişikliği teklifinin böyle bir süreçten geçmediğini savunan Ertan, "Anayasa değişiklik teklifinde demokrasi, çoğulculuk, tüm kesimleri kapsama ruhu yoktur." diye konuştu.
"Provokasyona gelmemeye dikkat ediyoruz"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz alarak CHP olarak komisyonun, fikri gerilimle de olsa sürmesinden yana olduklarını, bu açıdan provokasyona gelmemeye dikkat ettiklerini belirtti.
Toplantının sabah saatlerindeki bölümünde CHP milletvekillerinin slogan atmalarına ilişkin eleştiriler yapıldığını belirten Altay, "Keşke eleştiriler sloganın atılmasıyla ilgili olsaydı. Komisyonda slogan atılmaz. Fakat sosyal medyada 'CHP, DHKP-C sloganı attı' denilirse bu bir provokasyondur. Bu tweeti atan sorumlu bir milletvekili. Bu tweet bile AKP'nin komisyonu germe anlayışının bir ifadesidir. Çamur at, izi kalsın mantığı ile muhalefete çamur atarak bir yere varılmaz?" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, teklifin çok tartışıldığını, neredeyse söylenecek söz kalmadığını ifade ederek, birçok konuşmadan içeriğe katılmasa da önemli bilgiler aldığını belirtti.
Türkiye'nin önemli bir anayasa birikimi olduğunu, bunun yeniden yoğrularak daha iyi bir noktaya taşınmasını arzu ettiklerini dile getiren Aydın, "Biz AK Parti olarak yeni bir anayasadan yanayız. Buradaki tartışmaların esasında da yeni bir anayasa olması gerekirdi ama maalesef biz bunu başaramadık. İnşallah yeni bir anayasayı da yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Teklif ile cumhurbaşkanına yeni bir yetki verilmediğini, cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerinin tek elde toplanarak daha güçlü bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Aydın, "Bundan sonraki dönemlerde cumhurbaşkanı, başbakan tartışması ile bu ülkede zaman kaybetmek istemiyoruz. Halkımızın yetki verdiği kişinin önündeki engelleri kaldırarak, hizmet vermesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.
Şehitlerin isimlerini okudu
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, konuşmasına Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak başladı. Bayraktutan, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk ulusuna başsağlığı diledi.
Madde üzerindeki konuşmasında kuvvetler ayrılığının önemine işaret eden Bayraktutan, teklifin bu ayrılığı ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Bayraktutan, "Anayasalar bir ya da iki partinin mutfağında hazırlanamayacak kadar önemli uzlaşma metinleridir. Anayasaya ilişkin düzenlemelerin Türkiye'nin olağan koşullarda olduğu bir ortamda yapılması elzemdir." dedi.
AK Parti'nin siyasal istikrar gerekçesiyle teklifi savunduğuna işaret eden Bayraktutan, Avrupa'da pek çok ülkenin koalisyonlarla başarılı bir şekilde yönetildiğini söyledi.
Bu arada Komisyon Başkanvekili AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz tarafından getirilen kuru incirler komisyonda ikram edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan ise teklifin kimsenin kafasından uydurduğu bir metin olmadığını, Türkiye'nin hikayesi sonrasında ortaya çıkan, kendi koşullarına özgü bir sistem olduğunu dile getirdi.
"Sandığı önemsizleştirmek yanlış"
Demokrasinin ve cumhuriyetin temel omurgasının seçim olduğunun altını çizen Esayan, sandıktan çıkan sonuçların önemsizleştirilmesine yönelik yaklaşımların yanlış olduğunu belirtti.
Esayan'ın muhalefetin söylemlerinin içinin boş olduğunu ve ülke gerçeklerine dokunmadığını ifade ederek, "Sizin tarif ettiğiniz Türkiye, neredeyse Suriye'den kötü." demesine, CHP milletvekilleri tepki gösterdiler.
CHP'li Özkan Yalım, Esayan'a "Hiç Suriye'ye gittiniz mi? Gitmediğiniz sözlerinizden belli." dedi.
"Bari bunu kendilerine yüklemesinler. Çok ayıp oluyor"
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş birinci madde üzerinde söz aldı.
AK Parti'li Esayan'ın konuşmasında, TBMM'de AK Parti sayesinde Hristiyan milletvekilleri bulunduğunu söylediğini hatırlatan Beştaş, "Bari bunu kendilerine yüklemesinler. Çok ayıp oluyor." ifadesini kullandı. Beştaş, Meclisteki ilk Hristiyan milletvekilinin kendi partilerine mensup Erol Dora olduğunu anımsattı.
HDP'ye yönelik siyasi bir tasfiye operasyonu yürütüldüğünü ileri süren Beştaş, ülkede tarafsız ve bağımsız bir yargıdan söz edilemeyeceğini iddia etti.
Beştaş, "Toplumsal barış açısından huzurun hakim olmasını istiyorsak yargı tarafsız ve bağımsız olmalıdır." dedi.
Komisyonda, teklifin birinci maddesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Anayasa Değişikliği Teklifi Komisyonda
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Bundan sonraki dönemlerde cumhurbaşkanı, başbakan tartışması ile bu ülkede zaman kaybetmek istemiyoruz.
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Bundan sonraki dönemlerde cumhurbaşkanı, başbakan tartışması ile bu ülkede zaman kaybetmek istemiyoruz. Halkımızın yetki verdiği kişinin önündeki engelleri kaldırarak, hizmet vermesini sağlamak istiyoruz." dedi.