Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, beşinci maddenin gizli oylamasına geçildi.



CHP'lilerin kürsü işgali nedeniyle yaşanan kavganın ardından maddenin görüşmelerinin tamamlanması üzerine birleşime verilen arada, TBMM İdare Amirleri ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, salonun başta kürsü olmak üzere zarar gören yerlerinde incelemelerde bulundu.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise AK Parti ve CHP Grup başkanvekilleri ile görüştü.



Görüşmeden çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP sıralarının önünde, kürsüye yakın bekleyen CHP milletvekillerinden yerlerine oturmalarını istedi. AK Parti milletvekilleri de yerlerine geçti.



Birleşimi açan Başkanvekili Aydın, gizli oylamaya geçileceğini açıkladı.



Gecenin bu saatinde maddenin oylanmasını istemediklerini belirten Altay, teklifin Meclisin feshi anlamına geleceğini iddia ederek bu nedenle oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.



AK Parti milletvekilleri, Altay'ın bu sözlerini alkışlayarak karşıladı.



Meclis Başkanvekili Aydın, daha sonra gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlattı ve teklifin 1. turunda, beşinci maddenin gizli oylamasına başlandı.