Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı partili olunca kıyamet kopacak. İl genel meclisi üyesine, belediye başkanına, milletvekiline, bakana, başbakana, meclis başkanına hak gördüğünüzü cumhurbaşkanına hak görmemek, çifte standarttır. Yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir." dedi.
Bozdağ, anayasa değişiklik teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulunda hükümet adına yaptığı konuşmada eleştirileri yanıtladı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilini, bugün cumhurbaşkanının seçtiğini anımsatan Bekir Bozdağ, teklifte bununla ilgili değişiklik bulunmadığını belirtti.
Bozdağ, "Mevcut anayasaya göre bu hukuk devletini zayıflatmıyor, aykırı olmuyor da yeni dönem de muhafazası mı zayıflatıyor" diye sordu.
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasaya göre, Danıştay üyelerinin 4'te 1'ini cumhurbaşkanının seçtiğine işaret ederek, bunda da bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.
Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde olursa hukuk devletine aykırı olur, parlamenter sistemde olursa uygun olur deme mantıksızlığı olabilir mi? Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine dair teklifte bir yeni düzenleme getirilmiyor, cumhurbaşkanına artı yetki verilmiyor. Mevcut durum korunuyor. Hatta askeri yargıtay ile yüksek idare mahkemesi kaldırıldığı için de orada bir azalma söz konusu." diye konuştu.
"Hukuk devletini doğrudan güçlendiren teklif"
Cumhurbaşkanının, mevcut anayasadaki gibi ismi "Hakimler ve Savcılar Kurulu" olarak değiştirilen kurula 4 üye seçtiğini anımsatan Bekir Bozdağ, yeni olarak parlamentonun üye seçiminin getirildiğini belirterek, "Parlamentonun, Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçmesi hukuk devletine niye aykırı olsun, niye hukuk devletini zedelesin? Parlamento buna ehil değil mi? Bürokratlar seçerse ehil parlamento seçerse ehil değil, bürokratlar seçerse hukuk devletine uygun parlamento seçerse uygun değil. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu, hukuk devletini doğrudan güçlendiren bir tekliftir. Doğrudan veya dolaylı zayıflatması söz konusu değildir."değerlendirmesinde bulundu.
"Yasama daha güçlendiriliyor"
Bozdağ, "yasama yokmuş, Meclis kapanıyormuş" gibi bir hava verildiğine işaret ederek, yasamanın yeni sistemde bugünküne göre daha da güçlendirildiğini vurguladı.
Bekir Bozdağ, bu teklifte parlamentonun kaldırılmadığını, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarıldığını, grupların ortadan kaldırılmadığını, bağımsız milletvekilinin olduğunu, seçim usulünün değişmediğini anlattı.
Bozdağ, parlamentonun bugün yüzde 100'ü nasıl temsil ediyorsa, yeni sistemde de aynı şekilde temsil edeceğini ve daha güçlü olacağını söyledi.
Yasalaşan kanunların neredeyse tamamının kanun tasarısı olduğuna dikkati çeken Adalet Bakanı Bozdağ, hükümete rağmen bugün Mecliste bir kanun görüşülmesi, değiştirilmesi, yasalaşmasının mümkün olmadığını kaydetti.
Bozdağ, yeni sistemde hükümetin kanun tasarısı verme yetkisinin kaldırıldığını, kanun teklifi verme yetkisinin tamamen yasamaya, yasama üyelerine verildiğini, yasamanın güçlendirildiğine dikkati çekti.
"Büyük abartı"
Teklifle, cumhurbaşkanının Meclisi feshedeceğine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanının mevcut anayasaya göre, belli şartların oluşması halinde Meclisi feshedebildiğini belirtti.
Bozdağ, parlamentoya belli şartlar altında seçimi yenileme ve cumhurbaşkanını seçime götürme yetkisi verildiğini, cumhurbaşkanına karşı korunaksız olan parlamentoyu daha korunaklı hale getiren bir düzenleme olduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin eleştiriler üzerine Bekir Bozdağ, kararnamelerin tamamının Anayasa Mahkemesinin ve TBMM'nin denetimine açık olduğunu vurguladı.
Bozdağ, "Kararnameyle yasama yetkisi Meclisten alınıp, öbür tarafa veriliyor." şeklinde bir algı oluşturmanın büyük abartı olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Bozdağ, bugün parlamentonun yasama denetimi etkin şekilde yaptığını söyleyemeyeceklerini dile getirdi.
Bozdağ, Meclis araştırması, genel görüşme veya diğer denetim yollarının işletilmesi için çoğunluğun kararına ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
Bekir Bozdağ, yürütmeye rağmen bugün denetim mekanizmasını harekete geçirip, sonuç alma imkanın bulunmadığını söyledi.
1961 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği günden bu yana 261 gensoru verildiğini, sadece 2'sinin kabul edildiğini, bugünkü sistemin, hükümetin izin verdiği kadar yasama denetimine izin verdiğini aktaran Bozdağ, şimdi yasama ve yürütme birbirinden çok net şekilde ayrıldığı için yasama denetiminin daha etkin, daha güçlü şekilde yapılabileceğini bildirdi.
"Tarafsızlığına halel mi geldi?"
Bakan Bozdağ, parlamentonun hem yasama hem de denetim faaliyetleri bakımından daha güçlendirildiğini, milli egemenliğin daha da tahkim edildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi milli egemenliği tahkim etmek değil mi? Partili cumhurbaşkanı olur mu? Olması, Türkiye'nin yeni tanıştığı bir şey değil. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili, milletvekili, genel başkan, cumhurbaşkanı. İsmet İnönü partili, milletvekili, genel başkan, cumhurbaşkanı. Ne oldu, tarafsızlığına halel mi geldi? Bakanlar partili, milletin tamamının bakanı. Başbakan partili, genel başkan milletvekili, milletin tamamının başbakanı olarak bugün çalışabiliyor mu çalışabiliyor. Meclis Başkanı da partili, çalışabiliyor. Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları partili, herkesin başkanı, herkesin meclis üyesi olarak çalışabilecek ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı partili olunca kıyamet kopacak. Böyle çelişki olabilir mi? İl genel meclisi üyesine, belediye başkanına, milletvekiline, bakana, başbakana, meclis başkanına hak gördüğünüzü cumhurbaşkanına hak görmemek, çifte standarttır. Bunun ana nedeni 1961 Anayasası'na girdi. Milletin iradesiyle iktidara gelemeyeceğini, iktidar ümidinin azaldığını görenler, cumhurbaşkanın parti ile ilişiğini keserek cumhurbaşkanlığı yoluyla milletin iradesini kontrol etmek için bunu getirdiler. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir, 1921, 1924 anayasalarına, partili cumhurbaşkanına dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz."
CHP milletvekilleri, Bozdağ'ın bu sözleri üzerine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanın bugün siyasi sorumluluğunun olmadığına işaret eden Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanına siyasi sorumluluk getirdiklerini, sorumsuzluktan çıkartıp, sorumlu hale getirdiklerini dile getirdi.
Bozdağ, cumhurbaşkanının Yüce Divan'a sevkinin yolunu açtıklarını, iyi de yaptıklarını vurguladı.
"İsmet Paşa'yı tanımamışsınız"
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Bozdağ'ın çeşitli şapkaları bulunduğunu, farklı açıklamalar yaptığını savundu.
"Siz İsmet Paşa'yı tanımamışsınız." diyen Gök, İsmet İnönü'nün 70 yıl önce demokrasi dersi verdiğini, "Cumhurbaşkanı olduğum sürece parti başkanlığını taşımam mümkün değil." dediğini söyledi.
Bu arada, Bozdağ'ın konuşması sırasında Başbakan Binali Yıldırım Genel Kurul Salonuna geldi.
Yıldırım, Bakanlar Kurulu yerine, AK Parti sıralarına oturarak Bozdağ'ı dinledi.
(Bitti)
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı partili olunca kıyamet kopacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı partili olunca kıyamet kopacak. İl genel meclisi üyesine, belediye başkanına, milletvekiline, bakana, başbakana, meclis başkanına hak gördüğünüzü cumhurbaşkanına hak görmemek, çifte standarttır. Yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir." dedi.