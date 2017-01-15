Analig Tekvando Grup Müsabakaları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Grup Müsabakaları sona erdi.



Nazilli Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda, yıldız bayanlar 51 kiloda Aybüke Arıoğlu, 55 kiloda Şeyma Turan, 59 kiloda Mevra Kıvrımlı, +59 kiloda Melis Dirgi, yıldız erkekler 57 kiloda Umut Kaan Yılmaz, 61 kiloda Yusuf Işığan, 65 kiloda Berat Fatih Çelik, +65 kiloda Ali Kirazlı birinci oldu.



Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Budak ve Federasyon Temsilcisi Süleyman Başar tarafından verildi.



Kaymakam Küçük, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Nazilli'nin daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak için hazır olduğunu söyledi.