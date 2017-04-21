Anadolujet'ten 1 Liraya Uçuş Kampanyası

AnadoluJet, 22-24 Nisan'da satın alacakları gidiş-dönüş biletler ile yolcularını 23 Mayıs-22 Haziran'da yapacakları uçuşlarda, diledikleri bir yönde 1 liraya uçuracak.



AnadoluJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 9. yaşına özel kampanyayla yolcular, 22-24 Nisan'da satın alacakları gidiş-dönüş biletleri ile 23 Mayıs-22 Haziran'da yapacakları uçuşlarında, diledikleri bir yönde 1 liraya uçabilecek.



Uçuşlar ve kampanyalar hakkında ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezi ya da "anadolujet.com" internet adresinden ulaşabilecek.



Öte yandan kampanyada, 9-11 Haziran'ın kapsam dışında olduğu belirtildi.