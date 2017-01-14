Anadolu Basın Birliği'nde Hırsızlık Şoku

Anadolu Basın Birliği'nin Malatya Şubesine üst üste iki defa giren hırsızlar fotoğraf makineleri ve elektronik eşyaları çaldı.



Anadolu Basın Birliğinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili emniyet güçleri zanlının yakalanması için çalışmalara devam ederken olayı anlatan Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, hırsızın iki kez derneklerine girdiğini söyledi. Hırsızın ilk girdiğinde eşyaları topladığını ve masaların çekmecelerini kırarak içeriye zarar verdiğini belirten Dağ, "Sabah geldiğimizde eşyalarımızı kömürlüğün içinde bulduk. Emniyet ekiplerine olayı bildirdik, ekipler gelip parmak izi aldı. Malzemelerimizi komşumuza bıraktık. Pazartesi günü eşyalarımızı geri getirdik" diye konuştu.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde sabah derneğe geldiklerinde dış kapının açık olduğunu gördüklerini söyleyen Dağ, "Televizyon ve elektronik malzemeler yoktu, güvenlik kamerası tahrip edilmişti. Dernek üyesi bir arkadaşımızın diz üstü bilgisayarı, bizim fotoğraf makinelerimiz ve kayıt cihazları götürülmüştü. Emniyet ekipleri tekrar geldi parmak izi aldı" şeklinde konuştu.



Hırsızlık olayında dizüstü bilgisayarı çalınan ve bu nedenle yaşadığı stresten dolayı bir süre dili tutulan gazeteci Kazım Erayabakan ise hırsızın, çaldığı bilgisayarında kendi sosyal medya hesabını da kullanarak arkadaşlarını dolandırdığını söyledi. Bilgisayarın açılınca sosyal medya hesabının da şifresiz açıldığını söyleyen Erayabakan, "Hırsız sosyal medya hesabımdan, arkadaşlarıma yazarak benim adıma para istemiş. İki arkadaşımda maalesef toplamda bin 100 TL bana sandıkları için hırsızın hesabına göndermiş. Stresten rahatsızlık geçirdim, Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bir diğer arkadaşımdan 5 bin lira istemiş, o şüphelendiği için para göndermemiş" ifadelerini kullandı.



Olay günü dernek binasında yaşanan hırsızlık ise güvenlik kameralarına da yansıdı. Elinde silah bulunduğu görünen hırsızın içeri girerek dolapları karıştırması ve içeride eşyaları çalması saniye saniye kameralara yansıdı. - MALATYA