Amerika Diyanet Merkezinde Islam Çalışmaları Sempozyumu - Washıngton

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezine bağlı (DCA) İslami Araştırmalar Enstitüsü, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Orta Doğu ve İslam çalışmaları sempozyumunda dünyanın birçok üniversitesinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüten öğrencileri bir araya getirdi.



George Mason Üniversitesi Ali Vural Ak Küresel İslam Çalışmaları Merkezi ile ortaklaşa organize edilen sempozyum, "İslam çalışmalarında tarih, hafıza ve kimlik" konularına yoğunlaştı.



Ağırlıklı olarak ABD, Almanya, İngiltere ve Türkiye'deki üniversitelerden akademik çalışma yapan öğrencilerin katıldığı programın altı panelden oluştuğu ve iki gün süreceği belirtildi.



Sempozyumun ilk gününde toplumsal değişim bağlamında gelenek ve modern ikilemi, fıkıh kurumları ile söz konusu değişim çerçevesinde bu kurumlara verilen tepkiler tartışıldı.



Müslüman toplumda kimlik, toplumsal dönüşüm içerisinde kendini ifade etme ve dönüşme katılım gibi konuların yanı sıra İslam düşünce tarihinde çeşitlilik, angajman ve değişik düşünce akımları ile karşılaşma gibi konular da sempozyumda ele alındı.



DCA İslami Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Doç. Dr. Sami Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda başvuru içerisinden İslam hukukundan, İslam ve Osmanlı tarihi ve klasik İslam düşüncesinden pek çok alanda 30 adet tebliği seçtiklerini ifade etti. Erdem, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu tür çalışmaların Merkezin (DCA) yaptığı çalışmalara ve araştırmalar çok ciddi bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Diyanet İslami Araştırmalar Enstitüsü önümüzdeki zaman zarfında da bu tür çalışmalar yapmaya devam edecek ve bu tür çalışmaları teşvik edecek her türlü organizasyona ev sahipliği yapacak."



Katılımcılardan Howard Üniversitesi İslami Çalışmalar Programı Direktörü Zeyneb Alwani de farklı ve güncel konuları ele alan çalışmalara ev sahipliği yapılması bakımından sempozyumun oldukça önemli olduğunu ifade etti.



Alwani, "Bu tür organizasyonlar çok önemli ve sayılarının artması gerekir. Tabii hem akademik, hem entelektüel hem de pratik anlamda çalışmalar artırılmalı. Öğrencilerimizin kabiliyetlerini ve entelektüel çalışmalarını sadece İslam fıkhını anlamak açısından değil aynı zamanda biz Müslüman olarak hem Müslüman toplumun sorunlarına hem de küresel sorunlara değinmek açısından da kullanmalıyız." diye konuştu.