Amed Sportif-Menemen Belediyespor: 2-2 (Ziraat Türkiye Kupası)





STAT: Seyrantepe



HAKEMLER: Oktay Taş (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Murat Temel (xxx)



AMED SPORTİF: Kazım (x)- Koray (x), Ercüment Balıkcı (xxx), Tekin Adar (x) (Dk.78 Yusuf Yağmur x), Erhan (xx), Şevket (x), Bertuğ Bayar (xx), (Dk.53 Deniz Naki xx), Berat (xx), (Dk.69 Emre Tekin Pınar x), Mansur (xx), Bartu Kurtuldu (xxx), Hakan (x)



MENEMEN BELEDİYESPOR: Ömer (x)- Mehmet (xx), Mert (xx) (Dk.84 Oğuzhan Çevik), Hikmet (xx), Alberk Koç (xxxx), Samet (xx), Selim (xx), Serkan Çalık (xxx), Abdullah (x) (Dk.71 Serkan x), Jiyan (xxx), Gökhan Ünal (x) (Dk.60 Tayfun Aydoğan x)



GOLLER: Dk.18 Bartu, Dk.87 Deniz Naki (Amed Sportif), Dk.43 (Kendi kalesine) Şevket Güngör, Dk.90 Alberk (Menemen Belediyespor)



SARI KARTLAR: Mansur (Amed Sportif), Jiyan (Menemen Belediyespor)



ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Amed Sportif kendi sahasında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarında Menemen Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.



20'inci dakikada Amed Sportif atağında topla buluşan Bertuğ'un ceza sahasına sağ kanattan giren Bartu'nun önüne bıraktı. Bartu'nun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



43'üncü dakikada konuk ekip Menemen Belediyespor'un sol kanattan Alberk ile geliştirdiği atakta, bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada Şevket, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-1



İlk yarı bu skorla sona erdi.



87'nci dakikada Amed Sportif adına alanda Deniz ile golü buldu. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Deniz'in şık plase vuruşunda top, ağlara gitti: 2-1.



90+3'üncü dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde Amed Sportif defansı topu uzaklaştırmada gecikince araya giren Alberk, skoru beraberliğe getirdi: 2-2.



- Diyarbakır