Ambulans Uçak Yaralı Için Havalandı

Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan Zergan Sakin (52), tedavisine daha ileri bir merkezde devam edilmesi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.



Derik ilçesine bağlı Başaran köyündeki yangında ağır yaralanan ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakin, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla gönderildiği İstanbul'da, Dr. Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yangında ağır yaralanan Abdurrahman Sakin'in ise Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede yoğun bakıma servisinde tedavisi sürüyor.



Derik'te bir evde yangın çıkmış, ağır yaralanan Zergan, Abdurrahman, Zilan (18) ve Mehmet Ali Sakin Kızıltepe Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı.



Zilan ve Mehmet Ali Sakin müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.