Amatör Kulüplere Osmangazi Desteği

Osmangazi Belediyesi, bu yıl da ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.



Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ve amatör spor kulüplerinin yöneticileri katıldı. Başkan Mustafa Dündar, amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme yardımında bulunduklarını belirterek, "Kulüplerimizin talepleri doğrultusunda çeşitli malzemeler alarak kulüplerimize dağıtıyoruz. Bu yıl da 53 amatör spor kulübümüze malzeme desteği sağladık. Bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Geleceğimizin sağlam temeller üzerine kurulması için çocuklarımızın sporla yetişmesi gerekiyor. Bizde gençlerimizi spora teşvik etmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.



Bursa'nın spor yatırımları konusunda ve spor tesisleri açısından en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Mustafa Dündar, "2 kapalı spor salonumuz, 5 yüzme havuzumuz ve tüm mahallelerimizde halı sahalarımız var.



Türkiye'nin 1 numaralı atletizm salonunu 19 Mayıs'ta hizmete açacağız. Bu tesisleri yaparken düşüncemiz, tesislerimizi etkin en verimli kullanarak başarılı sporcular yetiştirmek" diye konuştu. - BURSA